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Cum va fi vremea în luna septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Elena Popescu
Cum va fi vremea în luna septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
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Doar câteva zile ne mai despart de toamna cea mult așteptată cu vremea răcoroasă și temperaturi plăcute, numai bune de plimbare și ceai savurat privind frunzele multicolore. 

Însă, meteorologii anunță temperaturi peste media valorilor din prima lună a toamnei. Potrivit estimărilor meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, în România se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât cele normale în mai multe regiuni în următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, ușor mai coborâtă în cele estice și sud-estice și în jurul mediilor în restul teritoriului.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali și Meridionali, deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate în vestul, sud-vestul, nordul, centrul țării, în timp ce în restul teritroului regimul termic se va situa în limitele normale pentru acest interval.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sud-vestice, iar în restul țării va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână în regiunile sudice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor multianuale.

Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, posibil ușor deficitar în vestul și nord-vestul țării.

Cod galben și cod portocaliu de caniculă în aproape toată țara

Zilele acestea, România este lovită de un nou val de caniculă, temperaturile ajungând până la 39 de grade în mai multe zone din țară.

Vineri (21 august), în jumătatea de sud a Moldovei și în nordul, centrul și estul Munteniei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Izolat noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și în sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…25 de grade.

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