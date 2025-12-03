Cum va fi vremea mâine, 4 decembrie. Temperaturile vor depăși media, iar maximele vor atinge și 15 grade

Pentru ziua de 4 decembrie, temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei, se vor înregistra și ploi slabe și burniță, iar maximele zilei se vor încadra între 7 și 15 grade, iar cele minime între 0 și 12 grade.

La noapte, în regiunile extracarpatice înnorările vor fi persistente, iar pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau burniță. În vestul, nord-vestul și centrul teritoriului cerul va fi temporar noros și doar cu totul izolat va ploua slab, în special în prima parte a nopții. La altitudini mari în Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona Banatului și în zona montană înaltă cu viteze în general de 40…50 km/h. Temperaturile minime vor fi de la -2…-1 grad, izolat în Transilvania, până spre 9…10 grade pe litoral. Va fi ceață, local în centrul țării şi pe arii restrânse în sud şi est.

Vremea în România pe 4 decembrie

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. În regiunile extracarpatice nebulozitatea va persista în cea mai mare parte a intervalului şi pe alocuri vor fi ploi slabe sau burniță. În celelalte zone cerul va fi variabil, cu înnorări şi ploi slabe pe parcursul nopţii, local în Banat şi izolat în Crişana. La altitudini mari în Carpaţii Meridionali vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va prezenta intensificări în sudul Banatului cu viteze în general de 60…80 km/h, iar în Munţii Banatului şi în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăși temporar 90 km/h, în timp ce în restul ţãrii va sufla slab şi moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări în sud, centru şi nord-est. Temperaturile maxime se vor situa în general între 7 şi 15 grade, iar cele minime între 0 şi 12 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Va fi ceață, local în prima parte a zilei şi izolat noaptea. Presiunea atmosferică va fi în scădere.

Vremea în Cluj și București

La noapte, cerul va fi mai mult noros, trecător vor fi condiții de burniță sau ploaie slabă, iar în a doua parte a nopţii se va forma ceață. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimă va fi de 4…5 grade.

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi mai mult noros, însã probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 5…7 grade. Dimineața se va semnala ceață.

Presiunea atmosferică va fi în scădere.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros, iar maxima zilei nu va urca mai mult de 8 grade.

