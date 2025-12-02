Prima pagină » Actualitate » Vremea în primele zile ale lunii decembrie. Informații de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul. Temperaturile din țară și din București

Vremea în primele zile ale lunii decembrie. Informații de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul. Temperaturile din țară și din București

Mara Răducanu
02 dec. 2025, 12:13, Actualitate
Vremea în primele zile ale lunii decembrie. Informații de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul. Temperaturile din țară și din București

În primele zile ale lunii decembrie, avem parte de un tablou de vreme – undeva între sfârșit de toamnă și un început de acomodare spre trecerea la iarnă. Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, pentru Gândul, că vremea din aceste zile va fi înnorată – cu precipitații, vânt slab și ceață. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 12 grade.

În București, vom avea parte de aceeași vreme închisă, cu o maximă termică a zilei de mâine  în jurul valorii de 10 grade, în timp ce joi temperaturile se vor situa, la amiază, între 11 – 13 grade.

„Vor fi ușoare intensificări de vânt în sudul Banatului, cu viteze de 40 – 50km/h”

„Astăzi, pe parcursul zilei, în partea de Est a țării, înnorările vor persista, iar în rest vor fi temporare, cu precădere în zonele joase din partea de Vest a țării. În partea de Sud va fi nebulozitate stratiformă și ceață, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 12 grade. La noapte vor fi înnorări, iar local în zonele joase de relief se va forma ceață. Trecător va ploua slab sau va fi burniță, cu probabilitate mai mare în Sudul Banatului și în Vestul Olteniei, iar în zona montană înaltă din Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte.

Vor fi ușoare intensificări de vânt în sudul Banatului, cu viteze de 40 – 50km/h, iar minimele termice la nivel național se vor situa între -1 și 7 grade. Ziua de mâine și cea de poimâine sunt destul de asemănătoare din punct de vedere al aspectului de vreme. Cu alte cuvinte, în regiunile extracarpatice, înnorările vor fi în general persistente, iar pe ariile strânse vor fi ploi slabe sau burniță. Dimineața și noaptea se va forma ceață.

În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare și doar cu totul izolat vor fi ploi slabe. La altitudini mari, în Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte. Referitor la vânt slab și moderat, acesta va avea intensificări în Sudul Banatului și în zona montană înaltă, cu viteze în general de 40 – 50km/h. Din punct de vedere termic, maximele se vor încadra între 6 și 14 grade, cu cele mai mari valori în partea de Sud-Sud- Est a țării, iar cele minime între -1 și 10 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral”, sunt precizările ANM.

Cum va fi vremea în București

„Pe parcursul zilei, vom avea parte de  înnorări temporare și vânt slab la până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade,  iar la noapte mai mult noros cerul și vântul tot așa slab până la moderat, cu o minimă termică de 2-4 grade.

De asemenea, următoarele zile vor aduce înnorări în general persistente, iar pentru noaptea de mâine vor fi posibile ploi slabe. Maxima termică a zilei de mâine se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar poimâine vor fi 11 – 13 grade  la amiază, în timp ce minima va fi de 6-8 grade”, a conchis specialistul ANM.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Guvernul poate pune sub supraveghere companiile Lukoil din România, după sancțiunile SUA. Statul va decide singur când intervine
12:54
Guvernul poate pune sub supraveghere companiile Lukoil din România, după sancțiunile SUA. Statul va decide singur când intervine
EXTERNE Ce se întâmplă la CERNOBÎL? Oamenii de știință nu își pot explica fenomenul ciudat apărut la aproape 40 de ani de la catastrofa nucleară
12:38
Ce se întâmplă la CERNOBÎL? Oamenii de știință nu își pot explica fenomenul ciudat apărut la aproape 40 de ani de la catastrofa nucleară
CONTROVERSĂ Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni
12:14
Nicuşor Dan, alba-neagra cu Raportul anulării alegerilor. În octombrie, la Bruxelles, era complet. În decembrie, în România, nu mai e. Președintele își contrazice propriile declarații, în decurs de câteva săptămâni
ACTUALITATE Câți bani îți rămân în mână la vânzarea locuinței. Noile impozite în tranzacțiile imobiliare
11:56
Câți bani îți rămân în mână la vânzarea locuinței. Noile impozite în tranzacțiile imobiliare
HOROSCOP Horoscop. Luna plină din 4 decembrie ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat
11:45
Horoscop. Luna plină din 4 decembrie ne împinge spre decizii curajoase și schimbări pe care le-am tot amânat
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ar trebui să fie instalat un sistem etilotest automat în mașini? Ce spun șoferii
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un circuit cerebral ascuns care rescrie vederea
FLASH NEWS Claudiu Năsui demontează bilanțul lui Bolojan despre colectarea TVA-ului: „Dacă corectăm cu inflația suntem tot pe acolo, ba chiar sub anul trecut”
13:01
Claudiu Năsui demontează bilanțul lui Bolojan despre colectarea TVA-ului: „Dacă corectăm cu inflația suntem tot pe acolo, ba chiar sub anul trecut”
ULTIMA ORĂ Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
12:54
Bolojan respinge cele 42 de amendamente la pensiile speciale ale magistraților. Premierul își asumă răspunderea în Parlament pe pachetul de pensii
FLASH NEWS „Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională
12:28
„Chiolhanul austerității” de la Cotroceni! Cu ce bunătăți s-au delectat invitații lui Nicușor Dan, de Ziua Națională
EXCLUSIV Cristoiu, dezamăgit de Opoziție: De 1 Decembrie a murit Mișcarea Suveranistă/Tot ce au făcut Georgescu-AUR-Șoșoacă fost compromițător
12:23
Cristoiu, dezamăgit de Opoziție: De 1 Decembrie a murit Mișcarea Suveranistă/Tot ce au făcut Georgescu-AUR-Șoșoacă fost compromițător
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, se întâlnește azi cu Vladimir Putin
11:59
🚨 Pace în Ucraina. Trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, se întâlnește azi cu Vladimir Putin
SPORT Gigi Becali a anunțat când pleacă Elias Charalambous de la FCSB. „Ia luați-l mă, trei milioane”
11:46
Gigi Becali a anunțat când pleacă Elias Charalambous de la FCSB. „Ia luați-l mă, trei milioane”

Cele mai noi