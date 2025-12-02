Vremea în primele zile ale lunii decembrie. Informații de ultimă oră de la ANM, pentru Gândul. Temperaturile din țară și din București

În primele zile ale lunii decembrie, avem parte de un tablou de vreme – undeva între sfârșit de toamnă și un început de acomodare spre trecerea la iarnă. Meteorologul de serviciu al ANM a precizat, pentru Gândul, că vremea din aceste zile va fi înnorată – cu precipitații, vânt slab și ceață. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 12 grade.

În București, vom avea parte de aceeași vreme închisă, cu o maximă termică a zilei de mâine în jurul valorii de 10 grade, în timp ce joi temperaturile se vor situa, la amiază, între 11 – 13 grade.

„Vor fi ușoare intensificări de vânt în sudul Banatului, cu viteze de 40 – 50km/h”

„Astăzi, pe parcursul zilei, în partea de Est a țării, înnorările vor persista, iar în rest vor fi temporare, cu precădere în zonele joase din partea de Vest a țării. În partea de Sud va fi nebulozitate stratiformă și ceață, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 12 grade. La noapte vor fi înnorări, iar local în zonele joase de relief se va forma ceață. Trecător va ploua slab sau va fi burniță, cu probabilitate mai mare în Sudul Banatului și în Vestul Olteniei, iar în zona montană înaltă din Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte.

Vor fi ușoare intensificări de vânt în sudul Banatului, cu viteze de 40 – 50km/h, iar minimele termice la nivel național se vor situa între -1 și 7 grade. Ziua de mâine și cea de poimâine sunt destul de asemănătoare din punct de vedere al aspectului de vreme. Cu alte cuvinte, în regiunile extracarpatice, înnorările vor fi în general persistente, iar pe ariile strânse vor fi ploi slabe sau burniță. Dimineața și noaptea se va forma ceață.

În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare și doar cu totul izolat vor fi ploi slabe. La altitudini mari, în Carpații Meridionali vor fi precipitații mixte. Referitor la vânt slab și moderat, acesta va avea intensificări în Sudul Banatului și în zona montană înaltă, cu viteze în general de 40 – 50km/h. Din punct de vedere termic, maximele se vor încadra între 6 și 14 grade, cu cele mai mari valori în partea de Sud-Sud- Est a țării, iar cele minime între -1 și 10 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral”, sunt precizările ANM.

Cum va fi vremea în București

„Pe parcursul zilei, vom avea parte de înnorări temporare și vânt slab la până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar la noapte mai mult noros cerul și vântul tot așa slab până la moderat, cu o minimă termică de 2-4 grade.

De asemenea, următoarele zile vor aduce înnorări în general persistente, iar pentru noaptea de mâine vor fi posibile ploi slabe. Maxima termică a zilei de mâine se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar poimâine vor fi 11 – 13 grade la amiază, în timp ce minima va fi de 6-8 grade”, a conchis specialistul ANM.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: