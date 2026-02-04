Cumpăna prin care a trecut Rita Mureșan. ”Am stat în comă 14 zile”

Rita Mureșan a trecut printr-un moment de cumpănă în copilărie. ”Am stat în comă 14 zile” , a povestit aceasta.



Rita Mureșan este o cunoscută creatoare de modă. La vârsta de 20 de ani, în anul 1993, Rita Mureșan cucerea pe toată lumea cu frumusețea și cu fizicul său, devenind Miss România. Rita Mureșan a fost căsătorită timp de 13 ani cu Nelu Mureșan. Cei doi au divorțat în anul 2007, însă au păstrat o relație cât se poate de bună. Din căsnicia lor au rezultat două fete: Gloria și Rebeca.

În anul 2007, Rita Mureșan a trecut printr-unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa, când mama sa s-a stins din viață. De asemenea, vedeta a avut parte de numeroase clipe dificile. Una dintre acestea a fost în urmă cu ceva timp, când vedeta a suferit un preinfarct.

Vedeta a mai avut însă un moment greu în copilărie, când, la vârsta de 10 ani, din cauza unei meningite, a stat 14 zile în comă.

Cumpăna prin care a trecut Rita Mureșan. ”Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc”

”La 10 ani am avut meningită. Aveam dureri de cap. Am stat în comă 14 zile. Nu-mi amintesc prea multe. Știu că atunci când m-am trezit, era o lumină puternică și oameni care se uitau la mine. Voiam să vorbesc, dar nu puteam”, a spus Rita Mureșan la Spynews Tv, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

”Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc. După 4–6 luni mi-au revenit funcțiile. Am rămas cu insuficiență în dezvoltare. Până la 18 ani nu am mai crescut în înălțime sau greutate”, a mai spus aceasta.

”Eu cred că mie mi s-a dat meningita tocmai ca să pot să mă adaptez în societate. Eu m-am născut cu aceste capacități și era cam complicat să mă adaptez. Mi s-a dat asta să mai uit din informații”, a adăugat vedeta.

Ulterior, Rita Mureșan s-a dezvoltat normal:

”În patru luni am crescut 11 cm. Am crescut foarte repede. Aveam 1,81 când am ajuns în străinătate”.