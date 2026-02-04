Prima pagină » Actualitate » Cumpăna prin care a trecut Rita Mureșan. ”Am stat în comă 14 zile”

Cumpăna prin care a trecut Rita Mureșan. ”Am stat în comă 14 zile”

04 feb. 2026, 12:30, Actualitate
Cumpăna prin care a trecut Rita Mureșan. ”Am stat în comă 14 zile”
Galerie Foto 16
Cumpăna prin care a trecut Rita Mureșan

Rita Mureșan  a trecut printr-un moment de cumpănă în copilărie. ”Am stat în comă 14 zile” , a povestit aceasta.

Rita Mureșan este o cunoscută creatoare de modă. La vârsta de 20 de ani, în anul 1993, Rita Mureșan cucerea pe toată lumea cu frumusețea și cu fizicul său, devenind Miss România. Rita Mureșan a fost căsătorită timp de 13 ani cu Nelu Mureșan. Cei doi au divorțat în anul 2007, însă au păstrat o relație cât se poate de bună. Din căsnicia lor au rezultat două fete: Gloria și Rebeca.

În anul 2007, Rita Mureșan a trecut printr-unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa, când mama sa s-a stins din viață. De asemenea, vedeta a avut parte de numeroase clipe dificile. Una dintre acestea a fost în urmă cu ceva timp, când vedeta a suferit un preinfarct.

Vedeta a mai avut însă un moment greu în copilărie, când, la vârsta de 10 ani, din cauza unei meningite, a stat 14 zile în comă.

Cumpăna prin care a trecut Rita Mureșan. ”Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc”

”La 10 ani am avut meningită. Aveam dureri de cap. Am stat în comă 14 zile. Nu-mi amintesc prea multe. Știu că atunci când m-am trezit, era o lumină puternică și oameni care se uitau la mine. Voiam să vorbesc, dar nu puteam”, a spus Rita Mureșan la Spynews Tv, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

”Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc. După 4–6 luni mi-au revenit funcțiile. Am rămas cu insuficiență în dezvoltare. Până la 18 ani nu am mai crescut în înălțime sau greutate”, a mai spus aceasta.

”Eu cred că mie mi s-a dat meningita tocmai ca să pot să mă adaptez în societate. Eu m-am născut cu aceste capacități și era cam complicat să mă adaptez. Mi s-a dat asta să mai uit din informații”, a adăugat vedeta.

Ulterior, Rita Mureșan s-a dezvoltat normal:

”În patru luni am crescut 11 cm. Am crescut foarte repede. Aveam 1,81 când am ajuns în străinătate”.

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
13:49
Un oraș în care tot mai mulți români s-au stabilit în ultimii ani va avea prima stradă din lume complet pavată cu aur
CONTROVERSĂ Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
13:46
Mîndruță a găsit vinovații pentru ingerințele UE în alegerile din România: tot rușii
REACȚIE George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”
13:09
George Simion: „Prima Casă ar trebui scutită integral de la plata impozitului”
UTILE La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze
12:59
La câte grade să setezi centrala termică, dimineață, înainte să pleci de acasă. Cum să eviți consumul inutil de gaze
ULTIMA ORĂ George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
12:48
George Simion, prima reacţie în cazul Raportului American privind anularea alegerilor din Romania şi “ingerinţa UE”: „Cerem alegeri anticipate”
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
Cancan.ro
Cătălin Botezatu, jefuit în Londra: pagubă în valoare de 2 milioane de lire sterline. Cine e principalul suspect
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
NATO, UE, ONU, G7, G20 și BRICS explicate pe înțelesul tuturor: ce sunt, de ce au apărut și câtă putere au marile organizații care influențează lumea de azi?
ECONOMIE Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
13:55
Cum s-a schimbat sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în ultimii 17 ani. Profiturile au crescut de 12 ori, iar afacerile au crescut de 7 ori
MILITAR Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
13:46
Navele spațiale rusești au interceptat sateliți cheie ai UE, anunță oficialii europeni. Moscova ar avea capabilitatea de a-i bruia și distruge
SCANDAL Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
13:35
Scandalul Epstein a grăbit mutarea prințului Andrew de la Windsor. Unde va locui acum fratele Regelui Charles. Monarhul va suporta toate costurile
DESCOPERIRI Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
12:47
Una dintre cele mai rare creaturi marine a fost surprinsă în Argentina. La ce adâncime a fost filmată meduza care are „dimensiunea unui autobuz“
EXCLUSIV Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat
12:47
Dăncilă despre relațiile deficitare cu China: Un om de afaceri chinez așteaptă 3-4 luni pentru o viză/În alte țări UE o obține imediat
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45
12:32
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de Primvs Derby e LIVE pe YouTube – ProSport de la ora 16:45

Cele mai noi

Trimite acest link pe