Cumpăna prin care a trecut Rita Mureșan. ”Am stat în comă 14 zile”

Rita Mureșan a trecut printr-un moment de cumpănă în copilărie. ”Am stat în comă 14 zile” , a povestit aceasta.
Rita Mureșan este o cunoscută creatoare de modă. La vârsta de 20 de ani, în anul 1993, Rita Mureșan cucerea pe toată lumea cu frumusețea și cu fizicul său, devenind Miss România. Rita Mureșan a fost căsătorită timp de 13 ani cu Nelu Mureșan. Cei doi au divorțat în anul 2007, însă au păstrat o relație cât se poate de bună. Din căsnicia lor au rezultat două fete: Gloria și Rebeca.
În anul 2007, Rita Mureșan a trecut printr-unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa, când mama sa s-a stins din viață. De asemenea, vedeta a avut parte de numeroase clipe dificile. Una dintre acestea a fost în urmă cu ceva timp, când vedeta a suferit un preinfarct.
Vedeta a mai avut însă un moment greu în copilărie, când, la vârsta de 10 ani, din cauza unei meningite, a stat 14 zile în comă.
”La 10 ani am avut meningită. Aveam dureri de cap. Am stat în comă 14 zile. Nu-mi amintesc prea multe. Știu că atunci când m-am trezit, era o lumină puternică și oameni care se uitau la mine. Voiam să vorbesc, dar nu puteam”, a spus Rita Mureșan la Spynews Tv, de la Antena Stars, potrivit spynews.ro.
”Nu mai știam să vorbesc, să citesc, să scriu, să mănânc. După 4–6 luni mi-au revenit funcțiile. Am rămas cu insuficiență în dezvoltare. Până la 18 ani nu am mai crescut în înălțime sau greutate”, a mai spus aceasta.
”Eu cred că mie mi s-a dat meningita tocmai ca să pot să mă adaptez în societate. Eu m-am născut cu aceste capacități și era cam complicat să mă adaptez. Mi s-a dat asta să mai uit din informații”, a adăugat vedeta.
Ulterior, Rita Mureșan s-a dezvoltat normal:
”În patru luni am crescut 11 cm. Am crescut foarte repede. Aveam 1,81 când am ajuns în străinătate”.