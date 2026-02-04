Prima pagină » Sport » Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal

Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter – Torino din Cupa Italiei la fotbal

04 feb. 2026, 14:12, Sport
Cristi Chivu se vede la TV miercuri seara! Cine transmite Inter - Torino din Cupa Italiei la fotbal
Meciul de fotbal Inter Milano – AC Torino din Cupa Italiei se joacă miercuri seară, de la ora 22.00.

Partida are loc pe arena U-Power din Monza, din cauză că San Siro se pregătește pentru festivitatea de deschidere a JO 2026, care se va desfășura între 6-22 februarie.

Milanezii au obținut duminică a 16-a victorie din ultimele lor 22 de jocuri, 2-0 în deplasare cu Cremonese, a cincea victorie consecutivă în toate competițiile, fără gol primit. Inter este lider detașat în Serie A, cu un avans de 5 puncte față de AC Milan.

Înainte de meciul din Cupa Italiei, care va fi transmis în Româna pe Voyo, Chivu s-a declarat optimist.

„Am permis zile de odihnă înainte de meciurile importante și am fost criticat în presă pentru asta. Sunt multe meciuri, crește riscul de accidentare, dar când suntem în atâtea competiții, este un risc pe care trebuie să-l acceptăm. Nu mă plâng, dar ceea ce pot spune este că abia așteptam să se închidă perioada de transferuri”, susține românul.

În timp ce Inter încearcă să ajungă în finala Cupei prima dată de la succesul din 2023, Torino nu a mai ajuns în finală de când a câștigat trofeul în 1993 și nu au mai reușit să acceadă în semifinale din 1994.

Sancțiuni dure în Italia

Ministerul italian de Interne a anunţat marţi o interdicţie de călătorie, în Serie A, până la sfârşitul lunii martie, pentru fanii lui Inter Milano. Decizia vine după ce o petardă a fost aruncată, duminică, în portarul Emil Audero, în timpul meciului Cremonese – Inter.

Suporterii nerazzurri au interzis la călătorie pentru meciurile pe care echipa lor le va susţine în deplasare, în cadrul Serie A, până la 23 martie. Decizia aparţine Ministerului Italian de Interne şi va avea efecte începând de la etapa de duminică, atunci când echipa lui Chivu va merge la Reggio Emilia, pentru meciul cu Sassuolo.

Această decizie vine după ce un suporter al echipei Inter Milano a aruncat o petardă pe teren duminică, în timpul meciului Cremonese – Inter. Proiectilul a explodat la picioarele portarului Emil Audero, în timpul reprizei secunde.

Gazzetta dello Sport scrie că suporterul echipei Inter Milano care a aruncat o petardă în direcţia portarului echipei Cremonese, Emil Audero, duminică, a fost arestat după ce a fost internat în spital pentru pierderea a trei degete.


