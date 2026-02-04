Prima pagină » Social » La un an de la dispariția Coifului de la Coțofenești, replici ale acestuia se vând online. Românii comandă coiful și se pozează cu el. Cât costă o replică

Ruxandra Radulescu
04 feb. 2026, 14:22, Social
Galerie Foto 6

Furtul Coifului de la Coțofenești, din ianuarie 2025, a generat un adevărat scandal și polemici la nivel național, iar acum, un an mai târziu, printr-o ironie a sorții, românii reușesc totuși să capitalizeze de pe urma acestui nefericit incident. Pe platformele de retail au apărut replici ale Coifului de Coțofenești, mai mult sau mai puțin reușite, care sunt la mare căutare.

Trei minute a durat furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents, potrivit autorităților olandeze: artefacte care încapsulează o istorie de milenii, dispărute în doar câteva momente. Impactul asupra culturii române este, însă, ireparabil. Olanda a compensat statul român cu 5,7 milioane de euro, sumă pe care mulți o consideră a fi una derizorie, comparativ cu valoarea reală a tezaurului.

Coiful de la Coțofenești

Românii sunt totuși un popor creativ și știu cum să facă haz de necaz, așa că au început să comercializeze replici ale Coifului de la Coțofenești pe cele mai populare platforme de retail. Ideea s-a dovedit a avea un mare succes, căci conaționalii s-au dovedit a fi extrem de încântați.

Replica din plastic aurit a Coifului de la Coțofenești, vedeta achizițiilor de pe Emag

Astfel pe Emag o copie a piesei de forță din tezaurul dacic se vinde la prețul de 130 de lei, și 90% dintre clienți se recomandă foarte satisfăcuți de achiziție.

Obiectul este confecționat din plastic „premium”, de culoare aurie, și a fost confecționat în România „cu drag pentru istorie„, după cum se precizează în descrierea produsului.

Replica Coifului de la Coțofenești, comercializată pe Emag

Potrivit producătorului, replica Coifului de la Coțofenești este „ideală” pentru: colectionari de piese istorice, profesori si pasionati de istorie, muzee, expozitii si decor tematic, dar și ca un cadou special pentru iubitorii civilizatiei dacice.

Obiectul se realizează „la comandă” pe dimensiuni de aproximativ 25 cm înălțime, 19 cm lățime. Dimensiunile sunt „reale” se subliniază în descriere.

Recenziile clienților au devenit virale: „Intră pe capul unui adult, un atu suplimentar”

Comentariile celor care au achiziționat această „replică fidelă” a „Coifului de la Coțofenești” nu dezamăgesc.

Majoritatea sunt extrem de încântați de produs și chiar au publicat poze în care poartă pe cap acest „artefact” realizat dintr-un „plastic ieftin”, după cum recunoaște unul dintre cumpărători.

„Wow! Totul este mult peste asteptari! Calitatea produsului, atenția la detalii si culoarea perfecta, îmi arată că am făcut alegerea potrivită! Este un produs excelent! Intră pe capul unui adult, ceea ce îi oferă un atu suplimentar, este super!! Recomand!”, spune un client entuziast, alături de o imagine în care poartă pe cap replica Coifului.

„Bravo! Conform descrierii”, spune o altă clientă.

Aceasta își etalează cu mândrie achiziția.

„Am primit azi coiful, superb, foarte realist, vopseaua are efect metalic asa cum imi doream. Geniali”, este recenzia unui alt român, foarte încântat de replica din plastic aurit a Coifului de la Coțofenești.

La un an după furtul tezaurului dacic din data de 25, coiful dacic de la Coțofenești și cele patru brățări dacice de aur, nu au fost încă recuperate. Tezaurul de valoare inestimabilă a fost inclus în Muzeul Obiectelor Culturale Furate, lansat de UNESCO.

