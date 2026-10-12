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Un cuplu tânăr călătorește prin lume și locuiește gratuit în case de lux. Cum reușesc cei doi să economisească mii de euro și să „păcălească” sistemul

Un cuplu tânăr călătorește prin lume și locuiește gratuit în case de lux. Cum reușesc cei doi să economisească mii de euro și să „păcălească” sistemul
Sursă foto: Shutterstock
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Un cuplu tânăr a povestit cum „păcălește sistemul hotelier”, locuind gratuit în case de lux și călătorind împreună în jurul lumii cu un buget redus.

Ellen Carter, în vârstă de 26 de ani, și logodnicul ei, Connor Gill, în vârstă de 27 de ani, au încercat pentru prima dată să aibă grijă de casele unor străini la începutul anului 2022, pe când erau încă studenți și se străduiau să își permită călătorii.

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De atunci, au locuit fără să plătească chirie în 18 țări diferite și plănuiesc să mai viziteze încă două până la sfârșitul anului. Prima lor experiență de acest fel a fost la doar zece minute de casa mamei lui Ellen, în apropiere de Beaconsfield, Buckinghamshire. Proprietatea era departe de a fi una obișnuită. Casa spațioasă din Chilterns avea pădure, cinematograf, sală de sport și trei câini West Highland Terrier de care trebuiau să aibă grijă, relatează Manchester Evening News.

La acea vreme, Connor termina primul an al programului său de doctorat, în timp ce Ellen își finaliza studiile de masterat. Experiența le-a arătat că puteau reduce cele mai mari costuri ale călătoriilor, înlocuind hotelurile cu locuințele altor persoane.

Sursă foto: Shutterstock

18 țări vizitate și experiențe de neuitat pe trei continente

La doar câteva luni mai târziu, în august 2022, au obținut primul lor angajament internațional de îngrijire a animalelor de companie, în Budapesta, Ungaria. Ellen își dorise întotdeauna să viziteze orașul, dar presupunea că își puteau permite doar o scurtă escapadă de weekend. Cuplul a petrecut zece zile într-o casă cu cinci dormitoare, situată într-un complex rezidențial împrejmuit cu o grădină imensă și o piscină privată. Cel mai important, cazarea nu i-a costat nimic.

Gătindu-și majoritatea meselor în casă, în loc să mănânce în oraș, Ellen spune că întreaga lor călătorie de zece zile, inclusiv zborurile și mâncarea, i-a costat doar 200 de lire sterline de persoană.

De atunci, Ellen și Connor au călătorit în 18 țări de pe trei continente, pe parcursul relației lor de șase ani, combinând șederile în casele altor persoane cu experiențe de călătorie mai neobișnuite. Una dintre celelalte experiențe deosebite a fost cazarea într-un cort de glamping în deșertul Agafay din Maroc.

„O experiență care s-ar clasa foarte aproape de prima ar fi cortul de glamping în care am stat în deșertul Agafay, în Maroc. A fost o experiență unică, cu oportunități incredibile de a admira stelele și răsăriturile”, a spus Ellen.

În timpul șederilor lor în casele altor persoane, cuplul a acumulat peste 24 de nopți fără costuri de cazare, inclusiv în Gerrards Cross, Budapesta și Lymington. Ellen a spus că cel mai mare avantaj îl reprezintă banii economisiți, precum și posibilitatea de a trăi mai mult ca localnicii.

Cazarea gratuită vine și cu responsabilități

Însă acest aranjament vine și cu responsabilități, deoarece unele animale de companie au nevoie de medicamente, iar îngrijirea animalului altcuiva înseamnă că nu pot pleca pentru zile întregi sau sta în oraș până în zorii zilei.

„Poate fi mult de lucru dacă animalele de companie au nevoie de medicamente, ceea ce poate aduce responsabilități suplimentare și stres. Un alt dezavantaj este că nu putem pleca pentru perioade foarte lungi”, a spus Ellen.

În prezent, cuplul locuiește în Brazilia timp de un an, în timp ce Connor, cercetător, își duce la îndeplinire un contract de muncă. Cei doi speră ca Uruguay să devină a 19-a țară pe care o vizitează în noiembrie, urmată de Chile în decembrie, unde plănuiesc să exploreze Patagonia înainte de a-și continua călătoria spre Santiago, Peru și pădurea tropicală amazoniană.

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