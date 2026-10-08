O agenție de turism oferă 10.000 de dolari celor care vor să mănânce, să exploreze și să admire apusurile timp de 10 zile

Această agenție de turism din Florida îți oferă 10.000 de dolari pentru a mânca, a bea, a explora și a privi apusurile timp de 10 zile.

St. Pete-Clearwater caută trei călători care să experimenteze gastronomia, viața de noapte, arta și celebrele apusuri de pe coasta Golfului Mexic – cu bilete de avion și cazare incluse, scrie Travel+Leisure.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cele trei posturi disponibile sunt de Chief Vibes Officer, Chief Flavor Officer și Chief Sunset Curator. Cele trei roluri fac parte din noul SPC-Suite al VisitSPC, o serie de misiuni de 10 zile de imersiune în destinație, create pentru a descoperi oamenii, locurile și experiențele care definesc cultura de plajă a regiunii.

„Noii noștri directori au dificila sarcină de a mânca, a bea, a explora și a se bucura de St. Pete-Clearwater … și de a fi plătiți pentru asta”, spune Brian Lowack, președintele și directorul executiv al Visit St. Pete-Clearwater. „Poate suna ca o vacanță, dar este o muncă adevărată de făcut. Să ajungi să cunoști destinația înseamnă să o experimentezi zi de zi, să urmărești ceea ce te interesează și te surprinde și să împărtășești aceste descoperiri cu ceilalți.”

Ce presupun cele trei posturi

Postul de Chief Vibes Officer presupune realizarea unor cercetări pe teren în domeniul muzicii live, al vieții de noapte, al divertismentului și oriunde te conduc „vibrațiile”.

Iubitorii de gastronomie vor dori să aplice pentru postul de Chief Flavor Explorer: vei mânca și vei bea în toată regiunea, în numele cercetării. Te poți aștepta la preparate recunoscute de Michelin, fructe de mare proaspăt aduse de pe mare, localuri preferate de localnici, preparate din bucătării internaționale.

Chief Sunset Curator are sarcina de a evidenția culoarea și creativitatea din întreaga regiune, de la artizani locali și muzee de talie mondială, precum The Dalí Museum și Museum of American Arts & Crafts Movement, până la sute de picturi murale, inclusiv cele realizate în cadrul festivalului Shine Mural Festival, și, desigur, apusurile spectaculoase deasupra Golfului Mexic.

Candidații aleși vor primi bilete de avion dus-întors, cazare pentru cele 10 zile ale misiunii, experiențe VIP și câte 10.000 de dolari. La rândul lor, aceștia vor împărtăși oamenii, locurile și momentele pe care le vor descoperi pe durata șederii.

Pentru a candida la cele trei poziții executive din cadrul SPC-Suite, aplicanții trebuie să completeze o cerere online și un interviu video direct prin intermediul platformei. Candidații trebuie să aibă cel puțin 21 de ani la momentul înscrierii și să fie disponibili pentru misiunile de 10 zile în perioada 6-22 noiembrie 2026.