Curs BNR 12 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu monedele principale, înainte de weekend. La cât se situează gramul de aur

Banca Națională a României (BNR) a actualizat datele pentru ziua de vineri, 12 septembrie 2025. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial, indicele ROBOR la 12 luni (12M) a înregistrat o nouă creștere. Prețul gramului de aur s-a majorat și el, față de ziua precedentă.
În acest sens, Banca Națională a României transmite că indicele ROBOR 12M (12 luni) a ajuns la 6.85%, înregistrându-se o creștere cu 0.02 unități.
În cazul gramului de aur, prețul afișat de Banca Națională a României pentru data de 12 septembrie 2025 este de 506.8417 lei. A fost înregistrată o creștere a valorii gramului de aur, cu 1.5647 de lei, fiind vorba despre o variație pozitivă de 0.3097%.
Sursă foto: Shutterstock / BNR