Curs BNR 12 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu monedele principale, înainte de weekend. La cât se situează gramul de aur

Banca Națională a României (BNR) a actualizat datele pentru ziua de vineri, 12 septembrie 2025. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial, indicele ROBOR la 12 luni (12M) a înregistrat o nouă creștere. Prețul gramului de aur s-a majorat și el, față de ziua precedentă.

În acest sens, Banca Națională a României transmite că indicele ROBOR 12M (12 luni) a ajuns la 6.85%, înregistrându-se o creștere cu 0.02 unități.

Indicele IRCC trimestrial 2025T1: 5,55%;

Indicele ROBOR 3M: 6.54% (stagnare);

Indicele ROBOR 6M: 6.68% (stagnare);

Indicele ROBOR 12M: 6.85% (creștere cu 0.02 unități).

BNR a emis datele pentru monedele principale

Curs 1 euro, 12 septembrie 2025 = 5.0694 de lei. A fost înregistrată o scădere cu 0.0013 de lei;

Curs 1 dolar, 12 septembrie 2025 = 4.3258 de lei. A fost înregistrată o scădere cu 0.0139 de lei;

Curs 1 liră sterlină, 12 septembrie 2025 = 5.8565 de lei. A fost înregistrată o scădere cu 0.0039 de lei;

Curs 1 grivnă ucraineană, 12 septembrie 2025 = 0.1048 de lei. A fost înregistrată o scădere cu 0.0003 lei;

Curs 1 levă bulgărească, 12 septembrie 2025 = 2.5920 de lei. S-a înregistrat o creștere cu 0.0006 de lei;

Curs 1 rublă rusească, 12 septembrie 2025 = 0.0511 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0001 lei;

Curs 100 forinți maghiari, 12 septembrie 2025 = 1.2943 de lei. A fost înregistrată o creștere cu 0.0043 lei;

Curs 1 dinar sârbesc, 12 septembrie 2025 = 0.0433 de lei. A fost înregistrată o stagnare.

Cât valorează un gram de aur

În cazul gramului de aur, prețul afișat de Banca Națională a României pentru data de 12 septembrie 2025 este de 506.8417 lei. A fost înregistrată o creștere a valorii gramului de aur, cu 1.5647 de lei, fiind vorba despre o variație pozitivă de 0.3097%.

Autorul recomandă:

„Moștenire” pentru copii și nepoți: Datoria externă a României a CRESCUT cu 15 miliarde de euro în primele șapte luni din an

Guvernul Bolojan, un nou RECORD. Inflația crește necontrolat și se apropie de 10%. Acum o lună, era de 7,8%. Cea mai mare din UE

Efectele inflației. Românii sunt mult mai cumpătați la cumpărături. La ce produse renunță

Ratele românilor cu credite în lei vor CREȘTE semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce IRCC a atins un record istoric. Cât vor plăti în plus

Sursă foto: Shutterstock / BNR