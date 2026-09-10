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Curs valutar BNR, 10 septembrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât costă gramul de aur

Elena Popescu
Curs valutar BNR, 10 septembrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât costă gramul de aur
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Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 10 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele monede. Leul câștigă teren în raport cu euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină. Și gramul de aur s-a ieftinit față de ședința precedentă.

Moneda europeană a fost cotată joi de BNR la 5,2537 lei, în scădere cu 0,0005 lei față de miercuri, când un euro valora 5,2542 lei.

Dolarul american a coborât, la rândul său. BNR a stabilit joi un curs de 4,5164 lei pentru un dolar, cu 0,0030 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când moneda americană fusese cotată la 4,5194 lei.

Francul elvețian a înregistrat o scădere mai pronunțată, de 0,0061 lei, până la 5,5707 lei.

Lira sterlină a coborât cu 0,0006 lei și a fost cotată la 6,1178 lei.

Curs BNR joi, 10 septembrie

Astfel, principalele cotații BNR de joi, 10 septembrie, sunt:

1 euro = 5,2537 lei

1 dolar american = 4,5164 lei

1 franc elvețian = 5,5707 lei

1 liră sterlină = 6,1178 lei

Cât costă gramul de aur

Și aurul a pierdut teren în ședința de joi. BNR a stabilit pentru gramul de aur un preț de 638,0876 lei, în scădere cu 0,1773 lei față de miercuri, când acesta fusese cotat la 638,2649 lei.

Datele de joi arată astfel o apreciere a leului față de toate cele patru valute principale urmărite, în timp ce aurul continuă să scadă ușor.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

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