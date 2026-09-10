Curs valutar BNR, 10 septembrie 2026. Euro și dolarul scad. Cât costă gramul de aur

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 10 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele monede. Leul câștigă teren în raport cu euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină. Și gramul de aur s-a ieftinit față de ședința precedentă.

Moneda europeană a fost cotată joi de BNR la 5,2537 lei, în scădere cu 0,0005 lei față de miercuri, când un euro valora 5,2542 lei.

Dolarul american a coborât, la rândul său. BNR a stabilit joi un curs de 4,5164 lei pentru un dolar, cu 0,0030 lei mai puțin decât în ședința precedentă, când moneda americană fusese cotată la 4,5194 lei.

Francul elvețian a înregistrat o scădere mai pronunțată, de 0,0061 lei, până la 5,5707 lei.

Lira sterlină a coborât cu 0,0006 lei și a fost cotată la 6,1178 lei.

Curs BNR joi, 10 septembrie

Astfel, principalele cotații BNR de joi, 10 septembrie, sunt:

1 euro = 5,2537 lei

1 dolar american = 4,5164 lei

1 franc elvețian = 5,5707 lei

1 liră sterlină = 6,1178 lei

Cât costă gramul de aur

Și aurul a pierdut teren în ședința de joi. BNR a stabilit pentru gramul de aur un preț de 638,0876 lei, în scădere cu 0,1773 lei față de miercuri, când acesta fusese cotat la 638,2649 lei.

Datele de joi arată astfel o apreciere a leului față de toate cele patru valute principale urmărite, în timp ce aurul continuă să scadă ușor.

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