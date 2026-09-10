Captură spectaculoasă în România. Un somn de 2 metri și 80 de kilograme a fost prins în Delta Dunării de un pescar. Pe rețelele de socializare, bărbatul a încărcat o serie de imagini cu momentul capturării, precum și secvența în care îl eliberează înapoi în apă. Imaginile au adunat multe reacții și comentarii din partea utilizatorilor.

Pescarul și-a dat seama încă de la început că prinsese un pește neobișnuit de mare. „Ăsta este mare. După cum îmi sucește barca, e ce trebuie”, a spus pescarul, în timp ce încerca să aducă exemplarul spre barcă. Însă, întreaga „luptă” cu somnul a durat 20 de minute, timp în care pescarul și-a folosit abilitățile pentru a aduce la suprafață „monstrul”. În cele din urmă, peștele și-a pierdut forța, venind spre suprafața apei, așa cum a spus însuși pescarul în videoclipul încărcat pe Facebook.

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„RECORD!!!!! Azi 09.09 2026!!! Un nou record marca Claudiu Iulian Iurascu la clonc!!! Nu a fost un drill, a fost un război de peste 20 de minute! Un somn de aproximativ 2 metri și undeva la 80 de kilograme zic eu!!! Un monstru în adevăratul sens al cuvântului! Eliberat! Mâine veți vedea eliberarea și cât de mare era!”, a postat pescarul pe pagina sa de Facebook.

Pescarii din Deltă folosesc clonc, un instrument din lemn care produce zgomote pentru a atrage somnii, arată Stirileprotv.ro. De această dată, metoda a funcționat, iar pescarul a reușit cu greu să urce captura uriașă în barcă. Pescarul l-a fotografiat, l-a filmat, apoi l-a eliberat în apă. Momentul eliberării a fost și el filmat și încărcat pe pagina sa de Facebook.

Uriașul somn a fost eliberat în Delta Dunării

De altfel, pescarul a explicat și motivul pentru care eliberează exemplarele înapoi în mediul natural.

„Eliberarea gladiatorului de ieri! Mulți mă întreabă de ce eliberez așa exemplare, ba chiar mă dojenesc „părintește” că de ce nu-i valorific, de ce nu-i vând!!! 1. Nu pescuiesc de foame, nu banii sunt cei mai importanți în viața asta, ci bucuria sufletului meu. 2. Aceste exemplare capitale sunt pentru mine partenerii mei de competiție”, a scris pescarul pe Facebook.

Sursă video: Facebook/Claudiu Iulian Iurascu