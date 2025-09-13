Cursă ca în filme azi-noapte în București: un șofer BEAT a fost urmărit de polițiști

Un tânăr de 21 de ani a fost urmărit și imobilizat de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate. Acesta era sub influența alcoolului și a fost reținut pentru 24 de ore.

Polițiștii au depistat în trafic un șofer care conducea haotic și, astfel, punea în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

„În noaptea de 13 septembrie a.c., în jurul orei 02:30, polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un autoturism care circula haotic pe Șoseaua Mihai Bravu, din direcția Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Comportamentul conducătorului auto era deviant și punea în pericol siguranța traficului rutier”, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii au efectuat un semnal regulamentar de oprire folosind semnalele luminoase și acustice ale autospecialei, însă șoferul nu a oprit. Mai mult decât atât, tânărul a accelerat. Așa se face că, în goana sa, șoferul a pierdut controlul direcției și a acroșat trei autoturisme parcate regulamentar. În urma accidentului, tânărul a vrut să fugă și a deschis portiera stângă, provocând avarii minore și autospecialei de poliție.

„Polițiștii au procedat la imobilizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale. La fața locului a fost solicitat un echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere pentru testarea conducătorului auto. Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1.09 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar rezultatul testării DrugTest a fost negativ” a mai transmis Poliția Capitalei.

Tânărul de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

„În continuare, tânărul a fost condus la sediul Secției 11 Poliție pentru continuarea cercetărilor, acesta fiind reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3”, spune Poliția.

