Guvernul CONFIRMĂ! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie: „Decizia a fost luată de coaliția de guvernare”

Este oficial! Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a confirmat informația într-un răspuns pentru Gândul: „Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”.

„Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”, a completat aceasta.

Ilie Bolojan va discuta săptămâna viitoare cu reprezentanții retailerilor, „pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, se mai arată în răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

Reamintim că redacția Gândul a relatat vineri, după consultarea unor surse politice, faptul că premierul Ilie Bolojan nu mai dorește prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Aceleași surse transmiteau că o astfel de decizie ar putea duce la creșterea inflației cu 2-3 procente.

PSD se opune. Grindeanu: „Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a reacționat sâmbătă la informațiile din spațiul public și a anunțat că PSD se opune unei astfel de măsuri. Mai mult, acesta susține că decizia nu a fost discutată, de fapt, în coaliție.

„Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară”, a transmis Sorin Grindeanu.

Ce produse nu vor mai avea prețul plafonat

Lista alimentelor care beneficiază de această limitare a adaosului comercial este una lungă:

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

făină albă de grâu „000” până la 1 kg;

mălai până la 1 kg;

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume proaspete vrac;

fructe proaspete vrac;

cartofi proaspeţi albi vrac;

zahăr alb tos până la 1 kg;

smântână – 12% grăsime;

unt până la 250 grame;

magiun până la 350 grame.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

