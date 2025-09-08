Curtea Supremă a Israelului ACUZĂ: Guvernul Netanyahu nu oferă suficientă mâncare prizonierilor palestinieni!

Curtea Supremă a Israelului lansează acuzații dintre cele mai dure: Guvernul Netanyahu nu a asigurat deținuților palestinieni hrană suficientă, scrie The Guardian. În context, magistrații au ordonat autorităților să îmbunătățească alimentația prizonierilor.

Decizia de duminică, 7 septembrie, a fost un caz rar în care cea mai înaltă instanță a țării a dat un verdict împotriva conduitei guvernului în timpul acestui război din Fâșia Gaza, care durează de aproape doi ani.

Copil de 17 ani, înfometat într-o închisoare

Organizațiile pentru drepturile omului au documentat abuzurile din închisori și din centrele de detenție, inclusiv hrana și asistența medicală insuficiente, condiții sanitare precare și bătăi. În martie, un băiat palestinian de 17 ani a murit într-o închisoare israeliană, iar medicii au stabilit că principala cauză a decesului a fost înfometarea.

Hotărârea a fost pronunțată ca răspuns la o petiție depusă anul trecut de Asociația pentru Drepturile Civile din Israel (ACRI) și de organizația israeliană pentru drepturile omului Gisha. Grupurile au susținut că o schimbare a politicii alimentare, adoptată după ce a început războiul din Gaza, a provocat malnutriție și înfometare în rândul deținuților.

Anul trecut, ministrul Securității naționale, Itamar Ben-Gvir, care supervizează sistemul penitenciar, s-a lăudat că a redus condițiile de detenție ale deținuților de securitate la ceea ce a descris drept „minimul absolut cerut de legea israeliană”.

În hotărârea de duminică, trei judecători au decis în unanimitate că statul are obligația legală de a asigura deținuților hrană suficientă pentru „un nivel de existență de bază”.

Judecătorii au afirmat că au găsit „indicații că actuala aprovizionare cu alimente a deținuților nu garantează suficient respectarea standardului legal”.

Ben-Gvir, care conduce un mic partid ultranaționalist de extremă dreaptă, a criticat decizia, afirmând că, în timp ce ostaticii israelieni din Gaza nu au pe nimeni care să îi ajute, Curtea Supremă a Israelului „în dezonoarea noastră” apără militanții Hamas. El a spus că politica de a oferi deținuților „condițiile cele mai minime prevăzute de lege” va continua neschimbată.

