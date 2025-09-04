Prima pagină » Știri externe » Nepotul lui Nelson MANDELA consideră că palestinienii trăiesc mai rău decât sud-africanii în apartheid. Israelul condamnă comparația

Nepotul lui Nelson MANDELA consideră că palestinienii trăiesc mai rău decât sud-africanii în apartheid. Israelul condamnă comparația

04 sept. 2025, 19:11, Știri externe
Nepotul lui Nelson MANDELA consideră că palestinienii trăiesc mai rău decât sud-africanii în apartheid. Israelul condamnă comparația

Nepotul lui Nelson Mandela, Mandla Mandela, susține că viaţa palestinienilor în Israel este mult mai rea decât cea a sud-africanilor de culoare care au trăit regimul de apartheid.

Mandla Mandela critică Israelul pentru blocada impusă asupra Fâșiei Gaza, astfel că sute de mii de oameni suferă din cauza insecurității alimentare și lipsei cronice de asistență medicală.

„Israelul împiedică în mod deliberat intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza din motive de securitate. Acum, toți cei care am fost în teritoriile palestiniene aflate sub administrare israeliană am vazut cum palestinienii trăiesc într-o formă de apartheid cu mult mai rea decât cea în care am trăit noi. Facem apel la comunitatea internațională să-i sprijine pe palestinieni așa cum i-au susținut și pe sud-africani în cauza lor.

Să nu uităm că cei care au izolat comunitățile din Africa de Sud pe baza culorii pielii și au instaurat un regim de segregare numit apartheid, au fost condamnați atunci când sistemul s-a prăbușit. A sosit momentul ca acelaşi lucru să se întâmple şi pentru palestinieni”, a declarat Mandela pentru Reuters.

Israelul respinge comparaţia între viaţa palestinienilor care trăiesc sub israelieni și perioada de apartheid din Africa de Sud.

„Astfel de comparații forțate aruncă o umbră asupra evenimentelor reale și deviază atenția comunității internaționale de la pericolul manifestat de grupările musulmane radicalizate”, transmit oficialii israelieni.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Trump le propune 5.000 de dolari palestinienilor pentru a părăsi teritoriul/ SUA ar putea conduce Fâșia GAZA pe o perioadă de zece ani

Președintele francez avertizează Israelul împotriva continuării ofensivei din Fâșia Gaza/ Macron este pregătit să recunoască un STAT PALESTINIAN

Citește și

EXTERNE Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului
22:28
Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului
CINEMA Paramount a anunțat că va lansa un film de RĂZBOI adaptat după cea mai populară franciză de jocuri video
21:20
Paramount a anunțat că va lansa un film de RĂZBOI adaptat după cea mai populară franciză de jocuri video
EXTERNE Cine a fost Giorgio Armani, vizionarul care a REVOLUȚIONAT industria modei
20:45
Cine a fost Giorgio Armani, vizionarul care a REVOLUȚIONAT industria modei
EXTERNE În timp ce omenirea se teme de războiul nuclear, China a trecut în „EPOCA LASERELOR”. La paradă a fost prezentată „super-arma” secolului 21
20:38
În timp ce omenirea se teme de războiul nuclear, China a trecut în „EPOCA LASERELOR”. La paradă a fost prezentată „super-arma” secolului 21
EXTERNE Sheinbaum calcă pe urmele lui Trump. Mexicul ia în considerare aplicarea de TARIFE suplimentare țărilor cu care nu are semnate acorduri comerciale
19:53
Sheinbaum calcă pe urmele lui Trump. Mexicul ia în considerare aplicarea de TARIFE suplimentare țărilor cu care nu are semnate acorduri comerciale
DEZVĂLUIRI Gândul a avut dreptate: avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși. Autoritățile bulgare au recunoscut ceea ce Gândul a demonstrat deja de 2 zile
18:15
Gândul a avut dreptate: avionul Ursulei von der Leyen NU a fost bruiat de ruși. Autoritățile bulgare au recunoscut ceea ce Gândul a demonstrat deja de 2 zile
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Kate Middleton, schimbare uluitoare de look! Cum a apărut Prințesa de Wales la cea mai recentă vizită regală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Pensionarii au interzis să arunce aceste documente! Riscă pensii mai mici. Trebuie dovadă
Evz.ro
Liber la viteze extreme pentru șoferi. Proiect de lege abandonat
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Crișul Alb înregistrează cel mai mic debit din ultimii 57 de ani
VIDEO Elevii cu nevoi speciale, lăsați pe dinafară. Ministrul Educației: Vedeți? Asta este o problemă!
23:23
Elevii cu nevoi speciale, lăsați pe dinafară. Ministrul Educației: Vedeți? Asta este o problemă!
VIDEO Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui plătite pe card. Costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari
23:11
Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui plătite pe card. Costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari
ALERTĂ Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
23:02
Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
VIDEO Reforma pensiilor magistraților/ Manole: Proiectul este un produs al acestui Guvern, încă o reformă, pe care PSD nu o blochează
22:53
Reforma pensiilor magistraților/ Manole: Proiectul este un produs al acestui Guvern, încă o reformă, pe care PSD nu o blochează
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
22:35
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
EDUCAȚIE Ministrul Educației: Nu dispar profesorii care NU sunt titulari. O să fie mulți suplinitori în sistem
22:24
Ministrul Educației: Nu dispar profesorii care NU sunt titulari. O să fie mulți suplinitori în sistem