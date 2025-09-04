Nepotul lui Nelson MANDELA consideră că palestinienii trăiesc mai rău decât sud-africanii în apartheid. Israelul condamnă comparația

Nepotul lui Nelson Mandela, Mandla Mandela, susține că viaţa palestinienilor în Israel este mult mai rea decât cea a sud-africanilor de culoare care au trăit regimul de apartheid.

Mandla Mandela critică Israelul pentru blocada impusă asupra Fâșiei Gaza, astfel că sute de mii de oameni suferă din cauza insecurității alimentare și lipsei cronice de asistență medicală.

„Israelul împiedică în mod deliberat intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza din motive de securitate. Acum, toți cei care am fost în teritoriile palestiniene aflate sub administrare israeliană am vazut cum palestinienii trăiesc într-o formă de apartheid cu mult mai rea decât cea în care am trăit noi. Facem apel la comunitatea internațională să-i sprijine pe palestinieni așa cum i-au susținut și pe sud-africani în cauza lor. Să nu uităm că cei care au izolat comunitățile din Africa de Sud pe baza culorii pielii și au instaurat un regim de segregare numit apartheid, au fost condamnați atunci când sistemul s-a prăbușit. A sosit momentul ca acelaşi lucru să se întâmple şi pentru palestinieni”, a declarat Mandela pentru Reuters.

Israelul respinge comparaţia între viaţa palestinienilor care trăiesc sub israelieni și perioada de apartheid din Africa de Sud.

„Astfel de comparații forțate aruncă o umbră asupra evenimentelor reale și deviază atenția comunității internaționale de la pericolul manifestat de grupările musulmane radicalizate”, transmit oficialii israelieni.

