CUTREMUR de 4 GRADE pe scara Richter, resimțit în Maramureș. Două școli au fost evacuate. Specialiștii estimează risc seismic crescut în viitor

15 oct. 2025, 19:06, Actualitate
Cutremurele sunt rare în Maramureș. Însă, azi dimineață, s-a produs un seism de 4 grade pe scara Richter, la 4 km adâncime. S-a resimțit puternic în Baia Mare și în Satu Mare.

Dimineața, pământul s-a zguduit. La etajele superioare ale blocurilor, locatarii au avut senzația că le fuge pământul de sub picioare.

De frica unor replici, școlile au fost evacuate la propunerea reprezentanților școlari.  Elevii de la Școala Gimnazială Odoreu și Școala Gimnazială Culciu au fost conduși de profesori în afara unităților de învățământ.  Cu toate că nu au mai fost cutremure de ani de zile, specialiștii estimează un risc crescut al producerii unor astfel de seisme.

Două echipaje au acționat pe raza municipiului Satu Mare, iar un echipaj a fost alocat zonei Odoreu – Medieșu Aurit – Apa – Livada – Ciuperceni – Botiz.  Într-o localitate din Satu Mare, cutremurul a fost resimțit timp de 15 secunde. Camerele de filmare din supermarkete i-au surprins și pe clienții speriați la momentul seismului.  Un coș de fum s-a desprins parțial de pe acoperișul unui liceu din Satu Mare. Specialiștii seismici avertizează că și Maramureșul este o zonă seismică.

Persoanele intervievate de Observator News spun că au intrat în panică. Românii au căpătat o frică tot mai mare de cutremure de la seismul din Turcia, petrecut în februarie 2023, rezultând peste 60.000 de morți. Cu toate că au trecut peste doi ani, mulți români încă n-au luat măsuri: populația țării nu este nici campioană la asigurări pentru locuințe, nu este instruită adecvat pentru a se proteja în cazul unui cutremur devastator și nici nu au fost consolidate clădirile cu risc seismic.

Ultimul cutremur semnificativ care a lovit puternic Maramureș a fost în anul 1979, cu magnitutdinea de 4,5 grade pe scara Richter.

Anul trecut, Nicușor Dan, atunci primarul Capitalei, estima că un posibil cutremur major de 7,5 grade ar putea produce câteva mii de morți. 

Sursa Video: Antena 1

