Prima pagină » Știri » Imagini cu seismul care a panicat locuitorii din Satu Mare. „Efectiv am simțit cum s-a legănat blocul”. De ce cutremurul de azi este unul ATIPIC

Imagini cu seismul care a panicat locuitorii din Satu Mare. „Efectiv am simțit cum s-a legănat blocul”. De ce cutremurul de azi este unul ATIPIC

15 oct. 2025, 18:38, Știri
Imagini cu seismul care a panicat locuitorii din Satu Mare.
Au fost 3 cutremure în Vrancea, sâmbătă, 12 iulie 2025 / sursa foto: Shutterstock

Dimineață marcată de panică în judeţul Satu Mare. Au apărut imagini de pe camerele de supraveghere din timpul cutremurului care s-a produs miercuri dimineaţă.

Mai mulți locuitori din Satu Mare și localitățile limitrofe au declarat pentru presa locală că au resimțit seismul destul de bine.

„S-a mișcat podeaua cu mine”

Un cutremur mediu cu magnitudinea de 4 grade s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adâncime de 5 kilometri, fiind resimțit de oamenii din zonă. Mai multe camere de supraveghere au surprins unda seismică, potrivit imaginilor publicate de PresaSM.ro.

„A fost două secunde, apoi iar două secunde. La etajele superioare ale blocurilor turn s-a simțit foarte intens. Efectiv am simțit cum s-a legănat blocul, candelabrul”, a declarat un locuitor din zonă pentru publicația locală.

„S-a mișcat podeaua cu mine în municipiul Satu Mare, iar în Odoreu un vecin mi-a zis același lucru”, a povestit un alt locuitor.

Două şcoli au fost evacuate

De notat că, imediat după producerea evenimentului seismic, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a activat grupa operativă pentru monitorizarea situației și coordonarea intervențiilor din teren, în conformitate cu Concepția Națională de Răspuns Post Seism.

Pentru evaluarea efectelor și identificarea unor eventuale situații de urgență, au fost constituite echipaje de recunoaștere și verificare, dislocate astfel:

  • Două echipaje au acționat pe raza municipiului Satu Mare
  • Un echipaj a fost alocat zonei Odoreu – Medieșu Aurit – Apa – Livada – Ciuperceni – Botiz

În plus, ca măsură de precauție, pentru protecția elevilor și a personalului didactic, au fost evacuate două unități de învățământ:

  • Școala Gimnazială Odoreu
  • Școala Gimnazială Culciu

Cutremurul produs în această dimineaţă este unul atipic

De menționat aspectul atipic al acestui cutremur. În primul rând, seismul s-a produs într-o zonă ferită, de regulă, de astfel de fenomene. Tot neobişnuită este şi adâncimea la care s-a produs. A fost un cutremur de suprafaţă, la doar 5 kilometri, spun datelor oficiale.

Seismul s-a resimţit în tot Maramureşul. Din Satu Mare, până în Baia mare şi Zalău, cum spuneam zone total neobişnuite. De obicei, oraşele cu cel mai mare risc sunt cele din centrul, sudul şi estul ţării. Alte seisme cu magnitutdinea de peste 4 au avut loc în februarie, în judeţul Buzău şi în mai în Vrancea. Iar anul trecut, tot în Buzău s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,4.

AUR cere demisia lui Raed Arafat. „Statul funcționează prin frică, nu prin competență"

CUTREMUR în Grecia, pe Muntele Athos. De ce oamenii de știință atrag atenția asupra activității seismice din zonă

