Cutremur de 4,2 pe scara Richter în zona Vrancea, în această dimineață. La ce adâncime s-a produs seismul

Un cutremur de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs duminică dimineața în zona Vrancea. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că duminică, la ora 7.15, un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea.

Este un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, declanșat la adâncimea de de 107,7 kilometri. Cutremurul este catalogat ca „intensitate II”.

Seismul s-a produs în apropierea de orașe, precum: 36km V de Focșani, 65km N de Buzău, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 86km E de Brașov, 92km SV de Bârlad și 93km S de Bacău, precizează INCDFP.

