CUTREMUR de 6,3 în Afganistan. Cel puțin 10 persoane au murit

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 a avut loc luni dimineață, 3 noiembrie, în nordul Afganistanului. Cel puțin 10 persoane au murit și alte 260 au fost rănite, a declarat un oficial din domeniul sănătății.

Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), epicentrul cutremurului a fost localizat la 22 de kilometri de Khulm, Afganistan, la o adâncime de 28 de kilometri.

Cutremurul, resimțit și în Kabul

Yousaf Hammad, purtător de cuvânt al agenției afgane de gestionare a dezastrelor, a declarat că majoritatea răniților au suferit leziuni minore și au fost externați după ce au primit tratament inițial.

La Kabul, Ministerul Apărării a anunțat că echipele de salvare și de ajutor de urgență au ajuns în zonele afectate de cutremur din provinciile Balkh și Samangan, care au suferit cele mai mari pagube, și au început operațiunile de salvare, inclusiv transportul răniților și asistarea familiilor afectate.

Potrivit oficialilor afgani, cutremurul a fost resimțit și în Mazar-e-Sharif, capitala provinciei Balkh din nordul țării. Aici, seismul a provocat pagube la Moscheea Albastră, un monument istoric. Mai multe cărămizi au căzut de pe ziduri, dar moscheea a rămas intactă.

Cutremurul a fost resimțit în capitala Kabul și în mai multe alte provincii.

Ministerul Apărării a transmis într-un comunicat că bucăți de roci căzute din munți au blocat pentru scurt timp autostrada principală care leagă Kabul de Mazar-e-Sharif, dar drumul a fost redeschis ulterior.

Un cutremur cu magnitudinea de 6, care a avut loc pe 31 august 2025 în estul Afganistanului, lângă granița cu Pakistanul, a ucis peste 2.200 de persoane. Pe 7 octombrie 2023, un cutremur cu magnitudinea de 6,3, urmat de replici puternice, a provocat moartea a cel puțin 4.000 de persoane.

Ce spun specialiștii despre producerea unui cutremur major în România

Seismologul Gheorghe Mărmureanu explicase faptul că nu ar trebui să existe motive de îngrijorare, pentru că „nu poate fi vorba de un cutremur catastrofal până în 2040”. Vă reamintim că în luna septembrie 2024, INFP a înregistrat un cutremur de 5.4 grade pe scara Richter.

„Sunt lucruri curioase cu Vrancea. Există niște cutremure puternice, a fost în 1800 cel mai puternic, foarte adânc, de la Moscova până la Cairo. Energia a fost consumată, aceste cutremure au loc la adâncimi diferite, coordonate pe plan orizontal, chiar eu am publicat o lucrare, un fel de istorie a cutremurelor din 1701 până acum. Părerea mea este că nu poate fi vorba de un cutremur catastrofal până în 2040”, a precizat seismologul Gheorghe Mărmureanu.

Cel mai puternic cutremur din secolul XX

Cel mai puternic cutremur înregistrat în secolul al XX-lea în România a avut loc pe 10 noiembrie 1940, având magnitudinea de 7,7. pe durata celui de-al Doilea Război Mondial. Efectele sale au fost devastatoare în centrul și sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Numărul morților a fost estimat la 1.000, cu o cifră suplimentară de 4.000 răniți, majoritatea în Moldova.

Cutremurul a fost resimțit la București, unde s-au înregistrat aproximativ 300 de morți, în mare parte din prăbușirea blocului „Carlton”. Blocul s-a turtit ca o armonică, etajele tasându-se unele în altele. Aproximativ 200 de oameni au fost uciși de pe urma prăbușirii clădirii. Un singur supraviețuitor a fost găsit, paznicul de la ultimul etaj.

După cutremurul din 1977, trebuie amintit un alt seism semnificativ care a fost pe 30 august 1986, de 7.1, în Gura Teghii, rezultând 150 de morți și 500 de răniți. Cel mai distructiv cutremur de după revoluția din 1989 a fost pe 30 mai 1990. Cutremurul distructiv de 7 grade, din Vrancea, a făcut 13 morți și 360 de răniți.

Alte două cutremure de 6,4 și 6,1 au avut loc la o zi după precedentul. Pe 12 iulie 1991 a mai fost cutremurul din Banloc, foarte distructiv, de 5,7 grade, care a dus la moartea a două persoane, rănirea altor 30 de persoane și la peste 5.000 clădiri avariate. Șase zile mai târziu, un alt cutremur de 5,5 s-a produs în zona Herculane-Ofsenița, avariind 615 case.

Cum acționăm în caz de cutremur

Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească

Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.

Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.

Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.

Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.

Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.

Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.

În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. – Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum se pregătește România pentru un CUTREMUR major: „Este nevoie de o expertiză tehnică pentru fiecare clădire în parte”

Fenomene geologice stranii: PĂMÂNTUL s-a cutremurat timp de nouă zile după un tsunami produs în Groenlanda