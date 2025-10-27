Cutremur de 6,1 în TURCIA! A fost resimțit și în Istanbul, Izmir și Bursa

Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,1 a avut loc în vestul Turciei. Seismul a fost resimțit în Izmir, Istanbul, Bursa și regiunile învecinate. Se raportează oscilații semnificative și distrugeri locale.

Conform informațiilor de pe site-ul Președinției pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor (AFAD), a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,1, cu epicentrul în districtul Sındırgı, transmite presa locală din Turcia.

Cutremurul, care a fost resimțit în multe provincii din regiunile Marmara și Marea Egee, în special în Istanbul și Izmir, s-a produs la o adâncime de 5,99 kilometri.

Cetățenii din Istanbul au ieșit din case în timpul cutremurului

Regiunea Marmara a fost zguduită de un cutremur cu epicentrul la Balıkesir în această seară. Cutremurul, care a avut loc în jurul orei 22:50, a fost resimțit puternic atât în Balıkesir, cât și în zonele și provinciile din apropiere. Cutremurul a provocat panică în numeroase orașe, în special în Istanbul, Bursa și Çanakkale.

Seismul cu epicentrul la Balıkesir a generat panică printre cetățeni. Locuitorii din Istanbul au părăsit clădirile și au luat măsuri de siguranță.

Regiunea Izmir a fost puternic afectată de seism

Seismele au fost resimțite în Istanbul, Izmir și alte regiuni. Epicentrul a fost situat în vestul țării, la 9 km de orașul Sındırgı — acolo a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică și s-au prăbușit mai multe clădiri.

Autoritățile locale au raportat distrugeri locale. Oamenii ies pe stradă.

În această dimineață, în Turcia au fost deja seisme cu magnitudinea 3,9. Se așteaptă ca seisme mai puternice să aibă loc.

Știre în curs de actualizare.