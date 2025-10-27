Prima pagină » Știri externe » Cutremur de 6,1 în TURCIA! A fost resimțit și în Istanbul, Izmir și Bursa

Cutremur de 6,1 în TURCIA! A fost resimțit și în Istanbul, Izmir și Bursa

Ruxandra Radulescu
27 oct. 2025, 22:19, Știri externe
Cutremur de 6,1 în TURCIA! A fost resimțit și în Istanbul, Izmir și Bursa

Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,1 a avut loc în vestul Turciei. Seismul a fost resimțit în Izmir, Istanbul, Bursa și regiunile învecinate. Se raportează oscilații semnificative și distrugeri locale.

Conform informațiilor de pe site-ul Președinției pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor (AFAD), a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,1, cu epicentrul în districtul Sındırgı, transmite presa locală din Turcia.

Cutremurul, care a fost resimțit în multe provincii din regiunile Marmara și Marea Egee, în special în Istanbul și Izmir, s-a produs la o adâncime de 5,99 kilometri.

Cetățenii din Istanbul au ieșit din case în timpul cutremurului

Regiunea Marmara a fost zguduită de un cutremur cu epicentrul la Balıkesir în această seară. Cutremurul, care a avut loc în jurul orei 22:50, a fost resimțit puternic atât în Balıkesir, cât și în zonele și provinciile din apropiere. Cutremurul a provocat panică în numeroase orașe, în special în Istanbul, Bursa și Çanakkale.

Seismul cu epicentrul la Balıkesir a generat panică printre cetățeni. Locuitorii din Istanbul au părăsit clădirile și au luat măsuri de siguranță.

Regiunea Izmir a fost puternic afectată de seism

Seismele au fost resimțite în Istanbul, Izmir și alte regiuni. Epicentrul a fost situat în vestul țării, la 9 km de orașul Sındırgı — acolo a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică și s-au prăbușit mai multe clădiri.

Autoritățile locale au raportat distrugeri locale. Oamenii ies pe stradă.

În această dimineață, în Turcia au fost deja seisme cu magnitudinea 3,9. Se așteaptă ca seisme mai puternice să aibă loc.

Știre în curs de actualizare.

Citește și

EXTERNE Orban anunță de la Vatican o COALIȚIE “globală antirăzboi” indestructibilă: Avem un lider politic și unul spiritual
21:41
Orban anunță de la Vatican o COALIȚIE “globală antirăzboi” indestructibilă: Avem un lider politic și unul spiritual
TEHNOLOGIE China se pregătește să intre în ERA ROBOȚILOR înaintea occidentalilor. Până în 2035, robo-câinii și robo-bonele vor face parte din multe familii
20:59
China se pregătește să intre în ERA ROBOȚILOR înaintea occidentalilor. Până în 2035, robo-câinii și robo-bonele vor face parte din multe familii
EXTERNE Viktor Orban se întâlnește cu Trump ca să ceară EXCEPȚII de la sancțiunile pentru petrolul rusesc. Orban tatonează terenul pentru vizita la Washington
19:59
Viktor Orban se întâlnește cu Trump ca să ceară EXCEPȚII de la sancțiunile pentru petrolul rusesc. Orban tatonează terenul pentru vizita la Washington
EXTERNE Starmer și Erdogan semnează un ACORD prin care Turcia cumpără 40 de aeronave Eurofighter. Cât vor plăti turcii pentru avioanele de vânătoare
19:56
Starmer și Erdogan semnează un ACORD prin care Turcia cumpără 40 de aeronave Eurofighter. Cât vor plăti turcii pentru avioanele de vânătoare
EXTERNE Bărbatul care și-a refăcut fața cu ajutorul tehnologiei 3D. ”Nu este cel mai plăcut proces”
19:24
Bărbatul care și-a refăcut fața cu ajutorul tehnologiei 3D. ”Nu este cel mai plăcut proces”
EXTERNE Trump se întâlnește mâine cu PRIMA FEMEIE prim-ministru din istoria Japoniei. Sanae Takaichi este fan al muzicii heavy metal
18:58
Trump se întâlnește mâine cu PRIMA FEMEIE prim-ministru din istoria Japoniei. Sanae Takaichi este fan al muzicii heavy metal
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Beneficiul ascuns al firelor albe. De ce este albirea părului benefică pentru sănătate