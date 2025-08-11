Dan Șucu a cerut demiterea lui Gino Iorgulescu de la conducerea LPF și Gigi Becali spune că știe cum vor vota cluburile din Superliga.

În opinia patronului de la FCSB, cel care conduce Liga Profesionistă de Fotbal nu va fi îndepărtat.

Ce răspuns i-a dat Gino Iorgulescu lui Dan Șucu, după ce i-a cerut demisia.

Gigi Becali știe cum votează cluburile din Superliga pentru demiterea lui Gino Iorgulescu

„Șucu cu Rotaru, ar avea ei 2. Încă 14 și cu mine, eu votez cu Gino. Da, mai sunt 13 ceilalți. Egalăm, Neluțu Varga este cu mine, pentru că eu sunt numărul 1 și el numărul 2. El o să fie cu mine, n-are cum să fie împotriva lui ‘tati’. Plus de asta, lui i-am făcut cel mai mare bine, că vrea să legitimeze vreo 3-4 jucători. Face bine la toată lumea, chiar dacă nu e mare lucru. E vorba de îndreptarea unei anomalii de demnitate, de onoare e vorba. Trebuie să fii prea idiot să ai un jucător, să îl plătești și să nu joace. Înseamnă că noi ca asociație suntem toți niște idioți.

Aici e vorba de îndreptarea imaginii fotbalului românesc. Asta nu înțelege Rotaru. Inteligența nu înseamnă neapărat matematica, poți să fii inteligent în mai multe domenii. Eu cred că Rotaru este deștept, dar trebuie să ai bun simț, înțelepciune. De ce să îi întreb? Am făcut eu ceva? N-am făcut niciun demers. Eu am spus doar la televizor. Hulk doar spune și se face. Să mă ierte și Șucu și Rotaru, nu vreau să îi supăr. Eu sunt mai mare decât ei.

Meszar, de la UTA, ține cu mine. Și Neluțu Varga, 3-2. Farul Constanța, 500% cu mine, deci 4-2. Dinamo, Nicolescu este prea cuminte și înțelege lucrurile, 5-2. Unirea Slobozia este prietenul meu, 6-2. U Cluj, acolo este împotriva mea, 6-3. FC Argeș, 6-4. FC Botoșani, Iftime mai face pe nebnunul, dar tot ca mine zice, 7-4. Petrolul, prietenul meu, 8-4. Oțelul, 9-4. Hermannstadt, prietenii mei, 10-4. Metaloglobus, 11-4 și Csikszereda, 11-5. Maxim le mai dăm lor 2 voturi, 9-7, dar tot ar pierde”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Dan Șucu iese la atac înainte de Rapid – FCSB. Îi cere demisia lui Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat că „merge să «pupe» inelul la Palat”