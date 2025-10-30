Prima pagină » Actualitate » Cutremur în România, azi, la prânz, în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut

30 oct. 2025
sursa foto: Gandul

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora locală 12:16, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 120 de kilometri, în apropiere de următoarele orașe: 53 km vest de Focşani, 59 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 70 km est de Braşov şi 85 km nord-est de Ploieşti.

De altfel, în luna octombrie s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2 grade pe Richter.

De precizat este că, cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, la data de 16 septembrie.

