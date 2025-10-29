Dezastru la Istanbul. O clădire cu 6 etaje s-a prăbușit. Șapte persoane sunt date dispărute

O clădire cu șase etaje din Istanbul s-a prăbușit, în această dimineață. Potrivit datelor, în imobil locuiau două familii (șapte persoane, în total), care sunt date dispărute. În momentul de față, operațiunile de salvare sunt în desfășurare. Primele date ar indica o tragedie produsă în urma cutremurului de 6,1 grade pe scara Richter, care s-a produs recent în vestul Turciei. Totodată, în proximitatea clădirii se efectuau și lucrări pentru o linie de metrou.

La momentul actual, salvatorii intervin pentru a căuta persoane sub dărâmături. Nu se știe, momentan, dacă cele două familii se aflau în clădire, în momentul prăbușirii. Incidentul a avut loc în jurul orei 07:00, iar clădirea respectivă se află în apropierea unor lucrări de construcție pentru o linie de metrou.

Șapte persoane sunt date dispărute, după ce o clădire din Istanbul s-a prăbușit

Locuitorii din clădirile învecinate au fost evacuați temporar. Potrivit datelor, acest incident ar fi urmarea seismului puternic înregistrat în cursul zilei de luni, 27 octombrie 2025. În urma cutremurului de 6,1 grade pe scara Richter, cel puțin 3 clădiri s-au prăbușit, anunță oficialii. Seismul a avut loc în orașul Sindirgi din provincia Balikesir, potrivit agenției pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor, AFAD.

„Până în prezent, nu am identificat nicio pierdere de vieți omenești, dar continuăm evaluarea”, a declarat Dogukan Koyuncu, administratorul districtual al Sindirgi, pentru agenția de stat Anadolu, scrie Stiripesurse.ro.

Seismul a fost resimțit în Izmir, Istanbul, Bursa și în regiunile învecinate. Acesta s-a produs la o adâncime de 5.99 kilometri. Președintele Erdoğan a transmis condoleanțe familiilor afectate de cutremur.

„Transmit cele mai sincere condoleanțe cetățenilor afectați de cutremurul care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir și care a fost resimțit și în provinciile învecinate” Unitățile noastre relevante, în special AFAD, desfășoară meticulos investigații pe teren și eforturi de control. Monitorizăm îndeaproape situația. Fie ca Dumnezeu să protejeze țara și națiunea noastră de tot felul de dezastre”, a transmis Erdoğan.

Autorul recomandă:

Autoritățile din Istanbul și celelalte localități afectate de CUTREMUR continuă monitorizarea pe teren, pe tot parcursul nopții

Școlile din Balıkesir au fost închise pentru o zi, în urma CUTREMURULUI din vestul Turciei

Sursă foto & video: X