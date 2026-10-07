Prima pagină » Actualitate » Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Cutremur în România, miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un cutremur slab s-a produs miercuri dimineață, 7 octombrie, în zona Banat, județul Arad. Seismul a avut magnitudinea 2,8 și s-a produs la o adâncime de numai 5 kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit informațiilor transmise de INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 03:59:38, ora locală a României.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Seismul a avut magnitudinea ML 2,8 și a fost înregistrat la o adâncime de 5 kilometri, fiind astfel un cutremur de suprafață.

Epicentrul a fost localizat în apropierea municipiului Arad, la aproximativ 15 kilometri sud-est de oraș.

Cutremurul s-a produs, de asemenea, la 44 de kilometri nord-est de Timișoara și la 94 de kilometri sud de Reșița.

Potrivit localizării comunicate de INCDFP, seismul a fost înregistrat și la aproximativ 70 de kilometri sud-est de Békéscsaba, oraș aflat în Ungaria.

Magnitudinea a fost de 2,8

Cu o magnitudine de 2,8, evenimentul seismic a fost încadrat de INCDFP în categoria cutremurelor slabe.

Un element care diferențiază acest seism de cutremurele produse frecvent în zona seismică Vrancea este adâncimea foarte redusă la care a avut loc. În cazul evenimentului de miercuri dimineață, focarul a fost localizat la numai 5 kilometri adâncime.

Datele furnizate de institut indică exclusiv parametrii seismului și localizarea acestuia, fără informații privind eventuale pagube sau efecte produse în localitățile din apropierea epicentrului.

Zona de vest a României are activitate seismică, iar cutremure sunt înregistrate periodic în Banat și în județul Arad. Evenimentul din 7 octombrie a fost însă unul de intensitate redusă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 7 Octombrie, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Hamas lansează o incursiune sângeroasă în sudul Israelului
07:15
7 Octombrie, calendarul zilei: Vladimir Putin împlinește 74 de ani. Hamas lansează o incursiune sângeroasă în sudul Israelului
REPORTAJ „Invazie” de mașini chinezești la Salonul Auto București, cu lansări în premieră. Peste 40% dintre autovehicule sunt asiatice la expoziția din acest an. Cu ce prețuri încearcă producătorii să îi ademenească pe români
06:00
„Invazie” de mașini chinezești la Salonul Auto București, cu lansări în premieră. Peste 40% dintre autovehicule sunt asiatice la expoziția din acest an. Cu ce prețuri încearcă producătorii să îi ademenească pe români
ANALIZĂ EXCLUSIV Paradoxul matematic al președintelui. Alegerile anticipate ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan, dar tot ele l-ar putea salva. Politolog: „Nimeni nu mai așteaptă nimic de la el”
05:30
Paradoxul matematic al președintelui. Alegerile anticipate ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan, dar tot ele l-ar putea salva. Politolog: „Nimeni nu mai așteaptă nimic de la el”
REACȚIE Scandalul mașinii de lux de la TVR escaladează. Marina Almășan susține că Porsche-ul în care apare angajatul TVR din emisiunea sa este „de împrumut” și o acuză pe șefa TVR Sorina Matei că „l-a prăbușit pe Tudor”
23:59
Scandalul mașinii de lux de la TVR escaladează. Marina Almășan susține că Porsche-ul în care apare angajatul TVR din emisiunea sa este „de împrumut” și o acuză pe șefa TVR Sorina Matei că „l-a prăbușit pe Tudor”
EXCLUSIV Ion Cristoiu este sigur că Guvernul Niculescu va trece de votul Parlamentului: „O să îl voteze toți”
22:32
Ion Cristoiu este sigur că Guvernul Niculescu va trece de votul Parlamentului: „O să îl voteze toți”
EXCLUSIV Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, transmite mesajul soțului către susținători
21:44
Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, transmite mesajul soțului către susținători
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
Ar putea ciuma din Rusia să fie „Cernobîlul” lui Putin? Cum se compară criza din Siberia cu reacția sovieticilor la dezastrul din 1986
Cancan.ro
Trio-ul Marcel, Armina &Jaguarul, complot ireal la Insula iubirii. Dată afară din emisiune, soția lui Maluma i-a 'SPART' casa Jaguarului
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Andreea Esca, lecția de viață primită de la mama ei: „Păcat că n-a venit mai devreme!” Ce spune despre prietenia cu Mihaela Geoană
Digi24
Bilanțul Armatei ucrainene după primele două luni cu un nou comandant. Cu ce cuvânt descriu subordonații strategia generalului Drapatîi
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie: 'O boală mult mai periculoasă' 😧
Ce se întâmplă doctore
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cea mai bună țară în care să te retragi la pensie
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
EDUCAȚIE Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
07:21
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ti ții copilul în facultate 1 an în 2026/2027, în funcție de oraș
CONTROVERSĂ Comisia Europeană propune noi reguli pentru statele care vor să adere la UE. Cum pot fi afectate Moldova, Albania, Muntenegru și, în special, Ucraina
23:07
Comisia Europeană propune noi reguli pentru statele care vor să adere la UE. Cum pot fi afectate Moldova, Albania, Muntenegru și, în special, Ucraina
AGRICULTURĂ Agricultura românească intră în era AI. Cum se schimbă regulile de finanțare europeană din 2028 pentru marii jucători din agro
22:07
Agricultura românească intră în era AI. Cum se schimbă regulile de finanțare europeană din 2028 pentru marii jucători din agro
EXCLUSIV Vladimir Petruț (PNL), detalii din discuțiile primarilor cu Bolojan. Premierul demis susținea de anul trecut că nu vom avea un premier PSD după el
22:05
Vladimir Petruț (PNL), detalii din discuțiile primarilor cu Bolojan. Premierul demis susținea de anul trecut că nu vom avea un premier PSD după el
EXCLUSIV Daniel Zamfir susține că Sorin Grindeanu putea face majoritate și obținea și voturile unor membri PNL dacă era desemnat premier
21:36
Daniel Zamfir susține că Sorin Grindeanu putea face majoritate și obținea și voturile unor membri PNL dacă era desemnat premier
EXCLUSIV Cristela Georgescu povestește pas cu pas ce s-a întâmplat în momentul în care mascații au intrat în casa Georgescu: „Am crezut că sunt hoți, vorbeau în șoaptă și aveau lanterne”
21:35
Cristela Georgescu povestește pas cu pas ce s-a întâmplat în momentul în care mascații au intrat în casa Georgescu: „Am crezut că sunt hoți, vorbeau în șoaptă și aveau lanterne”

Cele mai noi

Trimite acest link pe