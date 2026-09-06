Cutremur în România, duminică dimineață, în zona Vrancea. L-ați simțit?

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs, duminică dimineață, în zona seismică Vrancea, la ora 7:04, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la ora 07.04, în județul Buzău și a avut magnitudinea 4,1 şi intensitatea II, la o adâncime de 149,6 kilometri.

Cutremurul a avut loc la 54 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 59 de kilometri est de Braşov, 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focşani şi 75 de kilometri nord de Ploieşti.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.