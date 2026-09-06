Prima pagină » Actualitate » Cutremur în România, duminică dimineață, în zona Vrancea. L-ați simțit?

Cutremur în România, duminică dimineață, în zona Vrancea. L-ați simțit?

Elena Popescu
Cutremur în România, duminică dimineață, în zona Vrancea. L-ați simțit?
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs, duminică dimineață, în zona seismică Vrancea, la ora 7:04, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la ora 07.04, în județul Buzău și a avut magnitudinea 4,1 şi intensitatea II, la o adâncime de 149,6 kilometri.

Cutremurul a avut loc la 54 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 59 de kilometri est de Braşov, 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focşani şi 75 de kilometri nord de Ploieşti.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
NEWS ALERT. A fost CUTREMUR ÎN ROMÂNIA la primele ore ale dimineții! L-ai simțit?!
Digi24
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
Cancan.ro
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Adevarul
Alegerile din Saxonia-Anhalt, testul care poate schimba politica Germaniei. Partidul de extremă dreaptă se crede deja învingător
Mediafax
Câte vacanțe vor fi în noul an școlar?! Calendarul COMPLET 2026-2027
Click
Zi mare pentru unul dintre nativi! Această zodie beneficiază de ajutorul divinității și primește vești nemaipomenite
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Cancan.ro
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Ce se întâmplă doctore
Noi detalii în cazul părinților din Italia care au provocat moartea fetiței lor de 5 ani! Ce au scos la iveală anchetatorii
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România are 138 de radare fixe care zâmbesc și se încruntă. Dar niciunul nu te amendează
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Care sunt singurii trei oameni din lume care pot călători oriunde fără pașaport?
Mediafax Italia
„Mișcarea cangurului”: NOUL TRUC prin care ȘOFERII EVITĂ RADARELE
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie

Cele mai noi

Trimite acest link pe