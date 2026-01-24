Prima pagină » Actualitate » Cutremur în România, sâmbătă după-amiaza. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Cutremur în România, sâmbătă după-amiaza. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

24 ian. 2026, 14:17, Actualitate
Cutremur în România, sâmbătă după-amiaza. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
Sursa foto - caracter ilustrativ

Cutremur în România, sîmbătă la prânz. Ce magnitudine a avut seismul.

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, sâmbătă după-masă, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la ora locală 11:51:54, la adâncimea de 70 de km, la: 35 km vest de Focşani, 73 km Nord de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 84 km sud-vest de Bârlad, 84 km sud de Bacău, 91 km est de Braşov.

De la începutul lunii ianuarie 2026, în țara noastră s-au produs 14 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3 grade.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP transmite:

În ziua de 24 Ianuarie 2026, la ora 11:51:54 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adâncimea de 70.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km V de Focsani, 71km N de Buzau, 71km E de Sfantu-Gheorghe, 86km E de Brasov, 88km S de Bacau, 90km SV de Barlad

