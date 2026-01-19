Cutremur în Silicon Valley: taxa pe miliardari a Californiei ar putea schimba definitiv harta bogăției în America

California se află în fața uneia dintre cele mai sensibile dezbateri din ultimii ani: dacă cei mai bogați locuitori ai statului ar trebui să plătească o taxă specială doar pentru că sunt extrem de bogați.

Propunerea este simplă pe hârtie, dar explozivă în realitate. O taxă unică de 5% pe averile de peste un miliard de dolari. Nu pe venituri, nu pe profit, ci direct pe valoarea totală a averii. Dacă ar fi adoptată, statul ar putea strânge aproximativ 100 de miliarde de dolari de la cei circa 200 de miliardari care locuiesc în California.

Din momentul în care ideea a apărut, Sillicon Valley a intrat în alertă.

Primele semne: birouri mutate și reședințe schimbate

Cu doar câteva zile înainte de termenul-limită la care ar urma să se aplice taxa, mai mulți miliardari din tehnologie au anunțat discret că își deschid birouri în alte state sau că își mută reședința.

Miami, Austin și Texas au devenit noile destinații preferate. Oficial, mutările sunt prezentate drept decizii de business. Neoficial, mesajul este clar: dacă taxa trece, unii dintre cei mai bogați oameni ai Californiei sunt pregătiți să plece.

O taxă pe avere, nu pe venit

Spre deosebire de impozitele clasice, această taxă nu vizează salariile sau câștigurile anuale. Ea se aplică direct asupra averii totale. Criticii spun că este o formă de „confiscare mascată”, care îi obligă pe oameni să vândă active pentru a plăti statului. Susținătorii răspund că exact aici este problema: miliardarii sunt bogați mai ales pe hârtie, iar statul nu reușește să taxeze această bogăție reală.

Disputa nu este doar între miliardari și restul populației. Ea a divizat inclusiv Partidul Democrat. Unii lideri progresiști spun că taxa este necesară pentru a reduce inegalitatea și pentru a finanța servicii publice esențiale, în special sistemul de sănătate. Argumentul lor este direct: fără bani suplimentari, spitalele se vor închide, iar accesul la îngrijire medicală va deveni tot mai dificil.

De cealaltă parte, guvernatorul Californiei avertizează că statul nu își permite să alunge investitorii și antreprenorii care susțin economia locală. El invocă exemple recente de companii mari care au părăsit deja California din cauza costurilor și reglementărilor.

Miliardarii care spun „da” taxei

Interesant este că nu toți cei vizați se opun. Unii lideri din tehnologie spun deschis că ar accepta fără probleme o astfel de taxă. Argumentul lor este simplu: au ales să trăiască și să construiască afaceri în California, iar regulile statului trebuie respectate. Pentru ei, plata unei taxe uriașe nu schimbă fundamental modul de viață.

Pentru ca taxa să devină realitate, este nevoie de un drum lung: strângerea semnăturilor, includerea pe buletinul de vot și aprobarea de către alegători. Abia apoi ar urma primele plăți, cel mai devreme în 2027.

Până atunci, dezbaterea rămâne deschisă. Este această taxă o soluție corectă sau un risc major? Este un act de echitate sau un semnal că succesul este pedepsit? Un lucru este cert: indiferent de rezultat, discuția despre cum și cât trebuie taxați cei foarte bogați abia începe, iar California a devenit primul mare câmp de luptă.

