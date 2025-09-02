Prima pagină » Actualitate » Cutremur în VRANCEA, cu magnitudinea 3,3/Sfaturi practice în cazul producerii unui seism de mare intensitate

Cutremur în VRANCEA, cu magnitudinea 3,3/Sfaturi practice în cazul producerii unui seism de mare intensitate

02 sept. 2025, 12:43, Actualitate
Cutremur în VRANCEA, cu magnitudinea 3,3/Sfaturi practice în cazul producerii unui seism de mare intensitate

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 a avut loc în Vranța, marți, 2 septembrie. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la ora 11.50.

Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 70 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (28 km) Buzău (71 km), Bârlad (80 km), Sfântu Gheorghe (82 km) Bacău (86 km), Brașov (97 km).

Ce spun specialiștii despre producerea unui cutremur major în România

Seismologul Gheorghe Mărmureanu explicase faptul că nu ar trebui să existe motive de îngrijorare, pentru că „nu poate fi vorba de un cutremur catastrofal până în 2040”. Vă reamintim că în luna septembrie 2024, INFP a înregistrat un cutremur de 5.4 grade pe scara Richter.

„Sunt lucruri curioase cu Vrancea. Există niște cutremure puternice, a fost în 1800 cel mai puternic, foarte adânc, de la Moscova până la Cairo. Energia a fost consumată, aceste cutremure au loc la adâncimi diferite, coordonate pe plan orizontal, chiar eu am publicat o lucrare, un fel de istorie a cutremurelor din 1701 până acum.

Părerea mea este că nu poate fi vorba de un cutremur catastrofal până în 2040”, a precizat seismologul Gheorghe Mărmureanu.

Cel mai puternic cutremur din secolul XX

Cel mai puternic cutremur înregistrat în secolul al XX-lea în România a avut loc pe 10 noiembrie 1940, având magnitudinea de 7,7. pe durata celui de-al Doilea Război Mondial.  Efectele sale au fost devastatoare în centrul și sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Numărul morților a fost estimat la 1.000, cu o cifră suplimentară de 4.000 răniți, majoritatea în Moldova.

Cutremurul a fost resimțit la București, unde s-au înregistrat aproximativ 300 de morți, în mare parte din prăbușirea blocului „Carlton”. Blocul s-a turtit ca o armonică, etajele tasându-se unele în altele. Aproximativ 200 de oameni au fost uciși de pe urma prăbușirii clădirii. Un singur supraviețuitor a fost găsit, paznicul de la ultimul etaj.

După cutremurul din 1977, trebuie amintit un alt seism  semnificativ care a fost pe 30 august 1986, de 7.1, în Gura Teghii, rezultând 150 de morți și 500 de răniți. Cel mai distructiv  cutremur  de după revoluția din 1989 a fost pe 30 mai 1990. Cutremurul distructiv de 7 grade, din Vrancea, a făcut 13 morți și 360 de răniți.

Alte două cutremure de 6,4 și 6,1 au avut loc la o zi după precedentul. Pe 12 iulie 1991 a mai fost cutremurul din Banloc, foarte distructiv, de 5,7 grade, care a dus la moartea a două persoane, rănirea altor 30 de persoane și la peste 5.000 clădiri avariate. Șase zile mai târziu, un alt cutremur de 5,5 s-a produs în zona Herculane-Ofsenița, avariind 615 case.

Cum acționăm în caz de cutremur

  • Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească
  • Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.
  • Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.
  • Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.
  • Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.
  • Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.
  • Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.
  • În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. – Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

CITEȘTE ȘI:

Citește și

ACTUALITATE Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: are living cu bucătărie, baie și cameră la etaj
14:16
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: are living cu bucătărie, baie și cameră la etaj
IT&C WhatsApp, avertisment URGENT emis tuturor utilizatorilor de iPhone. Trebuie să facă asta
13:59
WhatsApp, avertisment URGENT emis tuturor utilizatorilor de iPhone. Trebuie să facă asta
EXTERNE China „inundă” Asia Centrală cu mașini electrice. Una din schemele extravagante ale Beijingului este uluitoare: „Impactul va fi de lungă durată”
13:53
China „inundă” Asia Centrală cu mașini electrice. Una din schemele extravagante ale Beijingului este uluitoare: „Impactul va fi de lungă durată”
ACTUALITATE Curs BNR 2 septembrie 2025. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,56% pe an
13:52
Curs BNR 2 septembrie 2025. Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 6,56% pe an
ACTUALITATE Statul este dator vândut. Magistrații au de recuperat 2 miliarde de euro pe care și le-au acordat singuri
13:46
Statul este dator vândut. Magistrații au de recuperat 2 miliarde de euro pe care și le-au acordat singuri
POLITICĂ Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune
13:39
Cinci angajări a răspunderii și patru moțiuni. AUR scrie textele și strânge semnături. Un proiect asumat de Guvern scapă de moțiune
Mediafax
Cutremure în lanț, în România! Unde s-au produs și ce magnitudine au avut
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Evz.ro
ANM, o nouă alertă meteo pentru începutul toamnei
A1
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Ea este regina frumuseții care la 21 de ani a fost arestată după ce și-ar fi ascuns copilul nou-născut mort într-un sac de gunoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Legăturile ascunse dintre stomac și creier ne-ar putea influența starea de spirit