Cutremur produs, vineri dimineață, în zona Vrancea. Seismologii au oferit toate detaliile

Un cutremur s-a produs vineri dimineață, la ora 05:50, în zona Vrancea, au anunțat seismologii.

Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri și a avut magnitudinea 3,5, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Seismul a fost astfel localizat în raport cu următoarele orașe: 40 de kilometri vest de Focșani, 70 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 70 de kilometri nord de Buzău, 84 de kilometri est de Brașov, 89 de kilometri sud de Bacău, 91 de kilometri sud-vest de Bârlad.

Autorul mai recomandă:

Japonia, lovită de un cutremur puternic cu magnitudinea 6.2 grade

Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți

Cutremur puternic de 6,7 grade în Filipine, miercuri dimineață. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice