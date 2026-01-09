Prima pagină » Actualitate » Cutremur produs, vineri dimineață, în zona Vrancea. Seismologii au oferit toate detaliile

09 ian. 2026, 09:17
Un cutremur s-a produs vineri dimineață, la ora 05:50, în zona Vrancea, au anunțat seismologii.

Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri și a avut magnitudinea 3,5, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

FOTO: infp.ro (arhivă)

Seismul a fost astfel localizat în raport cu următoarele orașe: 40 de kilometri vest de Focșani, 70 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 70 de kilometri nord de Buzău, 84 de kilometri est de Brașov, 89 de kilometri sud de Bacău, 91 de kilometri sud-vest de Bârlad.

