Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” că relația cu premierul Ilie Bolojan poate fi descrisă ca „grea”, fiind caracterizată de „un soi de inflexibilitate”. Sorin Grindeanu a vorbit și despre comitetul de revizuire a legilor justiției: Ce expertiză are Tudor Chirilă? Legat de absența președintelui României de la Forumul Economic de la Davos, Sorin Grindeanu a spus că este o greșeală.

Președintele PSD a spus că relația cu Ilie Bolojan poate fi descrisă drept grea, având în vedere: „interacțiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluții bune pentru români, un soi, devenit proverbial, de inflexibilitate”.

Sorin Grindeanu s-a referit și la comitetul de revizuire a legilor justiției.

„UDMR și USR l-au întrebat pe primul-ministrul în Coaliție ce este cu comitetul pentru legile justiției. Ce vrea acel comitet, că avem totuși Parlament, comisii juridice, în acel mod se fac legile în țara asta, avem un referendum care spune că nu poți să faci ordonanțe de urgență în domeniul justiției. Care e expertiza unor domni, doamne de la Vocea României, de exemplu?”, a spus Sorin Grindeanu, cu referire la Tudor Chirilă, invitat să facă parte din comitet, din partea societății civile.

„Sunt lucruri de care nu putem fugi”

În legătură cu absența președintelui Nicușor Dan de la Forumul Economic de la Davos, Sorin Grindeanu a spus: „Evident, o greșeală. Trebuia să fim acolo. Pe agenda internațională în acest moment sunt destule puncte, la care și România trebuie să găsească răspunsuri. Că vorbim de Groenlanda, că vorbim de Mercosur, că vorbim de acel comitet pentru pace propus de președintele Trump, acestea sunt lucruri de care nu putem fugi”. Mai multe AICI.

Legat de semnarea acordului Mercosur-UE de către România, Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu susține acest document. „Voturile noastre în Parlamentul European vor fi împotrivă, nu pot să fac altceva, decât – prin cei zece europarlamentari – PSD-ul să fie împotrivă. Asta este decizia noastră. Eu pot să înțeleg acele clauze, lucruri de care vorbește președintele, dar vreau să le văd”, a spus liderul PSD.

Pe cine ar susține PSD la șefia SRI și SIE

Sorin Grindeanu a precizat că își dorește ca la șefia SRI sau SIE să fie Mihai Tudose ori Claudiu Manda, dar este necesar ca oricare dintre cei doi să fie propuși de președintele Nicușor Dan și votați de Parlament.

„Pot să vreau să fie unul dintre cei doi colegi ai mei (Mihai Tudose și Claudiu Manda, n.r.), dar mai trebuie să fie și propuși de președinte și votați de Parlament”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a spus că numirile directorilor SRI și SIE nu țin de PSD, subliniind că procedura este una constituțională — președintele face propunerea, iar Parlamentul o votează. El a arătat că PSD va susține doar candidați care cunosc foarte bine arhitectura statului.

Liderul PSD a subliniat că, înaintea votului, au loc în mod firesc discuții între partide, pentru ca propunerile să întrunească majoritatea parlamentară. „Sigur că trebuie să fie discuții, nu le-aș numi negocieri. Așa a fost de fiecare dată”, a precizat acesta.

Întrebat care sunt criteriile PSD pentru susținerea unei desemnări, Grindeanu a invocat experiențe din trecut, când au fost numiți directori civili fără legături reale cu domeniul serviciilor de informații. „Au existat cazuri în care directori civili, oameni rezonabili, nu se înscriau în profilul cerut. Cineva rupt total de jocul politic riscă să intre într-un scenariu precum cel de la SIE, din 2005–2006”, a explicat liderul PSD.

În opinia sa, un director al SRI sau SIE trebuie să cunoască foarte bine arhitectura statului și funcționarea instituțiilor, chiar dacă este civil.

„E important să știe unde sunt instituțiile, ce atribuții au și să se poată relaționa cu Parlamentul și cu întreaga clasă politică, indiferent dacă partidele sunt la putere sau în opoziție”, a adăugat Grindeanu.

Referitor la un posibil calendar al numirilor, președintele PSD a arătat că acesta nu depinde de partid. „Nu depinde de noi. Am avut și situații în care SIE a funcționat patru ani de zile fără director. Atributul este al președintelui”, a concluzionat Sorin Grindeanu.

„PSD-ul îl susține pe Marinescu”

Președintele PSD a comentat și acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu.

„Nu vreau să-l apăr pe Marinescu. Eu am mai văzut filmul ăsta. Și l-am mai văzut cu toții. Cum nu convine ceva, scoatem câte o chestiune. Eu știu că în acest moment există în analiză, la universitatea unde și-a dat doctoratul, această teză, care va ieși cu o decizie. Despre asta e vorba. Până atunci, PSD-ul îl susține pe Marinescu, fiind un ministru care și-a făcut treaba foarte bine”, a afirmat Grindeanu în cadrul emisiunii de la Gândul.

„Ar fi trebuit să avem un buget votat până la 20 decembrie”

„Buget ar fi trebuit să avem. Așa era normal, să intri în noul an cu un nou buget. Este răspunderea exclusivă a Guvernului. Ar fi trebuit să avem un buget votat până la 20 decembrie”, a declarat Sorin Grindeanu. Citește mai multe AICI.

„PSD a anunțat de luni bune că împreună cu acest pachet (de reformă a administrației, n.r.) trebuie să existe și unul de relansare economică”, a mai spus Sorin Grindeanu.

„Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment, nu există”, a declarat liderul PSD. Vezi mai multe AICI.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat, încă de luni seară, că partidul pe care îl conduce poate reacționa dacă guvernul va continua exclusiv cu tăieri, disponibilizări și taxe noi, fără un pachet de relansare economică.

Sorin Grindeanu a spus că a văzut declarațiile lui Claudiu Manda și ia în calcul inclusiv schimbarea premierului, dacă direcția guvernării nu se schimbă. Liderul social-democrat a mai explicat că nemulțumirea PSD nu este una care ține de o persoană anume, ci de politica guvernamentală.

„Am văzut declarațiile colegului și prietenului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da. Am anunțat acest lucru de câteva luni bune”, a transmis președintele PSD.

Premierului i-a fost pusă condiția de a veni cu un pachet de relansare economică

Grindeanu a specificat că premierului i-a fost pusă de luni bune condiția ca pachetul fiscal 3 să vină însoțit de un pachet de măsuri de relansare economică. Claudiu Manda, unul dintre liderii social-democrați, a spus recent că „dacă nu respectă playlistul, lăutarul ar trebui schimbat”, făcând evident referire la guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan.

„Eu nu aș vrea să spun că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan cântă, de multe ori nu cântă din același playlist. Nu că dansăm, dar ascultăm. Dar cred că s-ar putea să vină un moment în care să spunem, hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci nu are rost să-l mai ascultăm”, a declarat, duminică, Claudiu Manda.

Acordul Mercosur a fost cireașa de pe tort pentru PSD

O altă nemulțumire majoră a PSD ține de poziția României în scandalul Mercosur. PSD își acuză colegii de coaliție că au facilitat semnarea din partea României a acordului Mercosur, net defavorabil fermierilor români.