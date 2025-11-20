Dacă va câştiga Primăria Capitalei, Daniel Băluţă spune că nu creşte taxele: „Oamenii trăiesc foarte greu şi o duc foarte rău”

Dacă va câştiga cursa pentru Capitală, candidatul PSD spune că nu va mări nicio taxă ca să umple găurile financiare.

„Oamenii trăiesc foarte greu şi o duc foarte rău”, mpotiv pentru ca Daniel Băluţă spune că nu va mări nicio taxă, dacă va ajunge primar general al Capitalei.

„Nu pot să cresc nimic dintr-un motiv simplu, numai când merg pe stradă și văd ceea ce văd, n-am cum să fac așa ceva, nu se poate. Oamenii trăiesc foarte greu și o duc foarte rău din acest motiv, pe termen mediu, astfel de decizie nu poate fi luată. Întâi, trebuie să acorzi asistența acestor oameni și după aia să te gândești la orice alte proiecte”, susţine Băluţă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Daniel Băluţă continuă proiectele Gabrielei Firea: „Nu este posibil ca primăria să aibă datorii la oamenii care nu au bani să își cumpere medicamente”

Daniel Băluță și-a lansat candidatura pentru Primăria Capitalei: „Nu vă cer un cec în alb, vă propun un parteneriat.” Programul pentru București