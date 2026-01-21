Prima pagină » Actualitate » Dacia lucrează la o nouă mașină mică, cu motor pe benzină și hibrid

Dacia lucrează la o nouă mașină mică, cu motor pe benzină și hibrid

21 ian. 2026, 18:08
Dacia lucrează la o nouă mașină mică, cu motor pe benzină și hibrid

Marca europeană de mașini ieftine Dacia a anunțat că lucrează la o nouă mașină mică, cu motoare pe benzină și hibride.

Producătorul auto românesc Dacia lucrează la o nouă mașină compactă, care va fi dezvăluită în următoarele săptămâni.

Marca – care produce Duster, vândut în Australia sub denumirea de Renault – a dezvăluit că mașina mică va fi oferită atât cu sisteme de propulsie pe benzină, cât și hibride, în timp ce piețele europene vor beneficia și de o opțiune cu dublă alimentare cu GPL.

„După cum am văzut cu [SUV-ul Dacia Bigster], există o cerere clară în acest segment pentru mașini accesibile”, a declarat Katrin Adt, CEO-ul Dacia, presei la Salonul Auto de la Bruxelles de la începutul acestei luni, relatează Automotive New Europe, scrie carexpert.com.

„Vrem să jucăm un rol acolo.”

Vehiculele Dacia sunt de regulî bazate pe platformele Renault, dar sunt oferite ca alternative avantajoase cumpărătorilor europeni de mașini noi – Bigster fiind cel mai ieftin SUV de dimensiuni medii din Marea Britanie.

Deși detaliile despre noua mașină compactă Dacia nu au fost încă anunțate, este posibil ca aceasta să fie strâns legată de Renault Clio, a șasea generație, dezvăluită în septembrie 2025 la Salonul Auto de la München.

Noul Clio va fi oferit inițial cu un motor pe benzină cu trei cilindri, turbo, de 1,2 litri – disponibil și cu alimentare dublă (benzină și GPL) – și un motor cu patru cilindri, de 1,8 litri, cu tehnologie hibridă, dar se cunosc puține informații despre viitoarea Dacia.

La fel ca în cazul generației anterioare Clio, noua mașină ușoară se bazează pe platforma CMF-B – partajată de Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi – care stă la baza unor modele precum Renault Duster, Mitsubishi ASX, Nissan Juke și Dacia Bigster, printre multe altele.

„Dorim să ne bazăm pe succesul pe care l-am obținut cu Bigster”, a declarat Frank Marotte, șeful vânzărilor Dacia, pentru Automotive News Europe, la Bruxelles.

Cu toate acestea, având în vedere că segmentul mașinilor mici continuă să se micșoreze în Australia, nu este clar dacă o Dacia compactă va fi oferită aici, unde Bigster pare puțin probabil să înlocuiască SUV-ul de dimensiuni medii Koleos, de proveniență coreeană.

Printre modelele Dacia mici existente se numără Spring, Sandero, Sandero Stepway și Jogger.

Ediție Bigster limitată. Cât costă cea mai scumpă Dacia din toate timpurile

