Ediție Bigster limitată. Cât costă cea mai  scumpă Dacia din toate timpurile

18 ian. 2026, 11:55, Actualitate
Firma Carpoint din Germania, specializată în modificări de automobile, vinde de la începutul acestui an pe site-ul său propriu o Dacia Bigster „tunată”. Este vorba practic de cel mai scump model Dacia de pe glob. Este o ediţie limitată care costă 46.990 de euro. 

Modelul, intitulat Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD Redust Offroad, are un motor de 1,2 litri pe benzină, 130 de cai-putere şi tracţiune integrală. Jantele din aliaj ușor au 16 inchi, iar maşina modificată este dotată, printre altele, cu o suspensie specială Redust (un producător german de top la nivel internațional), sistem de evacuare sport din oțel inoxidabil, pilot automat, lumini de viraj, sistem de monitorizare a presiunii în anvelope, radio DAB și volan îmbrăcat în piele, preia Libertatea.

Mașina a fost produsă în octombrie 2025 și a fost modificată de nemți în mai puțin de o lună.  Modelul modificat a mai primit șasiu ridicat, de la brandul olandez Koni, garda la sol fiind astfel una mai mare cu aproximativ 40 de milimetri pentru utilizare off-road, amortizoarele fiind special reglate în acest sens.

Dotări suplimentare

Mașina are ca dotări deosebite suplimentare, majoritatea de la Redust, coș de acoperiș din aluminiu cu o capacitate de încărcare până la 100 de kilograme, faruri de lucru LED față și spate, extensii pentru aripi, anvelope all season General Grabber, folie din bronz satinat, separator portbagaj, set covorașe și praguri din aluminiu, precum și pedale sport din aluminiu cu relief antiderapant.

Trebuie precizat că acoperirea rezistentă a pieselor de la Redust protejează împotriva condițiilor nefavorabile de drum și vreme, coroziunii și zgârieturilor. Pentru elementele de caroserie și detaliile de design, producătorul german folosește plastic ABS (acrilonitril-butadien-stiren), deoarece acesta îmbină funcționalitatea, estetica, durabilitatea și rezistența la impact.

Proiectul, pornit de la Duster

„Nu am lucrat mult timp la Dacia Bigster, deoarece vehiculul este foarte apropiat din punct de vedere tehnic și conceptual de predecesorul său, Dacia Duster. Drept urmare, au fost necesare doar modificări minore ale componentelor existente, iar efortul general a fost relativ ușor de gestionat.

Situația a fost cu totul diferită în cazul primului nostru proiect Redust, bazat pe Dacia Duster. Acest proiect a reprezentat o adevărată provocare pentru noi. Am lucrat la dezvoltarea sa mai mult de un an. Designul a suferit mai multe revizuiri, iar multe detalii au trebuit ajustate în repetate rânduri pentru a rămâne conforme cu standardele TÜV și pentru a obține în același timp un aspect coerent și de înaltă calitate, care să se potrivească atât filozofiei noastre de design, cât și caracterului vehiculului.

