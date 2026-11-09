Dacia pregătește un SUV nou. Modelul inspirat de competiția de la Dakar va fi complet electric

Dacia se pregătește să introducă pe piață un nou SUV de dimensiuni reduse, care ar trebui să se plaseze între Sandero Stepway și Duster, în catalogul companiei auto, conform profit.ro. Noul model, care ar putea prelua denumirea „Sandrider” de la mașina mărcii care concurează la Dakar, va avea motorizări electrice și hibride.

Un motor complet electric și două motorizări hibride

Noul modell Dacia va avea o lungime de sub 4,20 metri, iar la capitolul propulsie, mașina ar urma să vină cu motoare electrice, hibride și mild-hybrid, așa cum vor avea și mașinile din viitoarea generație de Sandero. Pentru versiunea complet electrică, prețul estimat se situează în jurul a 20.000 de euro.Variantele mild-hybrid, echipate cu un motor de 1,2 litri, ar urma să fie și mai accesibile, cu prețuri mai mici cu câteva mii de euro.

Dacia introduce un nou SUV în gamă, fără să înlocuiască Sandero Stepway

Constructorul auto a analizat în ultimii ani dezvoltarea unui crossover mai compact decât Duster, dar superior ca dimensiuni modelului Sandero Stepway. Strategia Dacia este similară celei adoptate de grupul Volkswagen, care comercializează simultan modelele T-Cross și T-Roc în același segment.

Deși decizia privind viitorul proiect ar fi fost deja luată, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro,compania nu a făcut încă un anunț oficial. Inițial, viitorul Sandrider de serie fusese gândit drept un înlocuitor pentru Sandero Stepway. Cu toate acestea, popularitatea imensă a versiunii Stepway a determinat reconsiderarea strategiei,pentru a nu pierde notorietatea acumulată. Astfel, Sandero va rămâne în ofertă în actualele variante de caroserie, fiind completat de noul crossover.

De la raliul Dakar la drumurile publice

În prezent, numele Sandrider este strict asociat cu proiectul sportiv prin care Dacia participă la competițiile de rally-raid, inclusiv Dakar. Constructorul a urmărit să valorifice imaginea obținută în aceste întreceri pentru a dezvolta un viitor automobil de serie. Inițial, fosta conducere a companiei a analizat posibilitatea utilizării numelui Duster pentru vehiculele din Campionatul Mondial de Rally-Raid.

Denis Le Vot, fostul șef al Dacia, a explicat însă că proporțiile mașinii de competiție – foarte lată și scurtă – nu se potriveau cu silueta clasică a lui Duster. În consecință, pentru mașina de raliu s-a folosit direcția stilistică a conceptului Manifesto. Acum, intenția este ca designul și numele Sandrider să fie transferate către un SUV subcompact de serie, cu potențialul de a deveni un best-seller în următorul deceniu. Designul Sandrider îi aparține lui Kevin Bouvier, un tânăr specialist francez recrutat de Renault Group în 2021, care a semnat și conceptul Manifesto, dar și proiectul Dacia Striker.