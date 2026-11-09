Ilie Bolojan anunță ce rol va avea Ludovic Orban în PNL, după fuziunea cu Forța Dreptei

Biroul Politic Național al PNL a aprobat în ședinta de duminică începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forței Dreptei, a anunțat Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al partidului. Întrebat, luni, ce rol ar putea avea Ludovic Orban în partid, Ilie Bolojan a declarat că acesta va avea ”o poziție de reprezentare importantă”.

Ilie Bolojan dezvăluie ce rol va avea Ludovic Orban în PNL

Ciucu a anunțat, duminică seară, pe pagina sa de Facebook, că în cadrul ședinței BPN, PNL a votat „cu o foarte largă majoritate”, construirea polului de modernizare, iar, ca primă etapă, începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei.

Întreabat, luni, ce rol va avea Ludovic Orban în PNL, Ilie Bolojan a transmis că acesta va avea, cu siguranță, o poziție de reprezentare importantă.

”Forța Dreptei are grupuri de consilieri în consiliile locale și județene, în anumite județe, cum sunt Timiș sau Vrancea, de exemplu, au un rol important. Ca atare, în funcție de realitățile din fiecare județ și din fiecare consiliu, vom începe această colaborare.

La nivel național, consider că adunarea tuturor forțelor de dreapta este un pas important și este mai puțin important ce funcție ocupă un lider sau altul. Dar consider că domnul Ludovic Orban, cu experiența pe care o are și cu profilul pe care și l-a creat în acest an, va avea cu siguranță o poziție de reprezentare importantă”, a transmis Ilie Bolojan.

Negocierile cu Forța Dreptei sunt prima etapă în constituirea Polului Modernizării. Este direcția stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 și susținută de majoritatea membrilor PNL.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în ședința BPN de duminică seară că partidul își va folosi timpul în opoziție pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidați credibili și soluții concrete de guvernare. BPN a aprobat, tot în unanimitate, inițierea procedurilor de recuperare a sumelor aferente facturilor neachitate sau contractelor încheiate fără respectarea prevederilor statutare.