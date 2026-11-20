Rusia a atacat, vineri, trei poduri din Kiev și a ucis opt persoane în cadrul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene din acest război de până acum, relatează BBC. Atacul vine la câteva zile după ce Ucraina a provocat pagube podului din Crimeea. Vladimir Putin a transmis, joi, în cadrul unei conferințe de presă de după summitul din China, că răspunsul Rusiei va fi pe măsură.

Potrivit BBC, două persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești asupra unei gări din orașul Lviv, situat în vestul țării.

De asemenea, rachetele balistice ale rușilor au lovit trei poduri peste râul Dnipro, artere vitale de care locuitorii din Kiev depind pentru a se deplasa în oraș. Șase decese au fost confirmate în capitala Ucrainei.

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Președintele rus Vladimir Putin amenințase, de joi, că va riposta la atacul Ucrainei asupra Podului din Crimeea, construit de Kremlin pentru a lega Rusia de peninsula ocupată.

Cele trei poduri din Kiev care au fost ținta unor atacuri în cursul nopții – Podul Podilsko-Voskresensky, Podul Darnytskyi și Podul de Sud – au fost închise traficului.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a îndemnat populația să „evite deplasarea în oraș cu mașina personală, cu excepția cazurilor absolut necesare”.

El a adăugat că, în timpul atacului din timpul nopții, a fost avariată și o instalație de infrastructură critică, a cărei natură nu a fost precizată, iar șapte membri ai personalului medical au fost răniți.

Operațiunea de amploare desfășurată de Ucraina la începutul acestei săptămâni, cu scopul de a distruge un tronson al Podului din Crimeea, a reprezentat o lovitură tactică și simbolică pentru Moscova, scrie BBC.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase anterior că operațiunea menită să slăbească sistemele de apărare ale podului Crimeei și, în cele din urmă, să provoace prăbușirea unei părți din acesta, a fost pregătită de câteva săptămâni.

De la anexarea Crimeei în 2014, Moscova a staționat trupe și echipament militar în această regiune, forțele de ocupație traversând peninsula pentru a ajunge la linia frontului. Totuși, Vladimir Putin a subliniat, ieri, că Podul Crimeea este o structură pur pașnică. Rusia nu l-a mai folosit de mult timp pentru transportul de echipamente, muniții sau chiar produse petroliere.

„În primul rând, vreau să spun că Podul Crimeea este o instalație pur civilă. De mult timp – de fapt, am dat o instrucțiune directă – nu am mai folosit Podul Crimeea pentru transportul de echipamente militare sau muniții. Nici măcar nu am transportat petrol sau produse petroliere peste pod. Este o instalație pur civilă.“, a transmis, joi, președintele rus, în cadrul conferinței din CHina.

Președintele rus Vladimir Putin – care a inaugurat personal podul în 2019, fapt care a stârnit condamnarea internațională – a afirmat că represaliile Kremlinului în urma atacului vor fi „mult mai dureroase”.

Sirene de alertă aeriană au sunat neîntrerupt toată noaptea trecută și au continuat până dimineața.

Forțele aeriene ucrainene afirmă că Rusia a lansat aproape 100 de rachete în cadrul atacului din timpul nopții – unul dintre cele mai ample atacuri de la începutul invaziei, în 2022. În acesta au fost implicate și aproximativ 400 de drone.

Atacul a fost „unul dintre cele mai puternice” de până acum, potrivit lui Yuriy Ignat, șeful departamentului de comunicare al forțelor aeriene ucrainene.

Prim-ministrul Serhiy Koretsky a declarat că 28 de persoane au fost rănite, iar printre țintele atacului, care a afectat nouă regiuni, s-a numărat și un spital de urgență din Harkov.

Două persoane au murit în urma unui atac asupra gării Sknyliv, situată în sud-vestul orașului Lviv, a declarat primarul orașului, Andriy Sadovyi.

Acesta a publicat o fotografie cu rămășițele distruse ale ceea ce a descris ca fiind ghișeul de bilete al gării. Zece persoane au fost rănite aici.

Între timp, un proiectil rusesc a căzut pe teritoriul Poloniei, iar forțele armate efectuează căutări într-o zonă situată la 45 km (28 mile) de granița cu Ucraina.

Avioanele de vânătoare poloneze au fost mobilizate pe flancul estic al NATO, în timp ce atacul Rusiei asupra vestului Ucrainei continua.

Atacul a început la câteva ore după ce liderii europeni, printre care prim-ministrul britanic Andy Burnham, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, au declarat că sunt pregătiți pentru negocieri cu Moscova în vederea încetării războiului din Ucraina.

La întâlnirea de la Berlin a așa-numitei „Coaliții de Voință”, o alianță internațională formată din aliații Ucrainei, angajată să ofere sprijin în materie de securitate în cazul încheierii unui acord de pace, au participat Zelenski și reprezentanții președintelui american Donald Trump.

Jared Kushner a declarat că SUA „doresc să încheie un acord cu Europa alături de ele”.

Președintele SUA, Donald Trump, a participat la discuții prin teleconferință de la bordul avionului Air Force One, în drumul său de întoarcere din China, unde s-a întâlnit cu omologul său rus și cu liderul chinez Xi Jinping.