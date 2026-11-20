USR adoptă o poziție de victimă politică după ce Agenția Națională de Integritate l-a declarat incompatibil pe fostul ministru al Apărării, Radu Miruță. De asemenea, formațiunea politică acuză PSD că s-ar folosi de ANI pentru a elimina USR din mediul politic. Acuzațiile lansate de USR vin după ce ANI a anunțat, vineri, că a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Radu Miruță, pe motiv că acesta ar fi desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) în perioada în care deținea mandatul de deputat.

„Ce i se întâmplă lui Radu Miruță nu e «integritate», e vânătoare politică. PSD folosește ANI ca să scape de USR”, a transmis partidul într-o postare pe Facebook.

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Fostul ministru al Apărării Radu Miruță (USR) a fost declarat în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate, după ce ar fi desfășurat activități ca persoană fizică autorizată (PFA) în perioada iunie 2022 – ianuarie 2023 concomitent cu deținerea calității de deputat.

Prevederi legale încălcate:

82 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor”, anunță ANI, vineri, printr-un comunicat.

Numele lui Miruță apare alături de alte 25 de persoane, în comunicatul ANI.

„Inspectorii de integritate au constatat o avere nejustificată și abateri de la regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese în materie administrativă, în cazul a 26 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010”, este anunțul ANI, urmat de lista celor 26, pe care apare și Radu Miruță.

Vezi AICI ce prevăd articolele de lege pe care le-a încălcat Miruță, potrivit deciziei ANI, care l-a declarat incompatibil.