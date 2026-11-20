România își va consolida poziția de exportator regional de gaze odată cu începerea producției la Neptun Deep, în 2027. Potrivit S&P Global Energy, gazele extrase din Marea Neagră ar putea reduce importurile de GNL transportate prin Grecia și vor contribui la aprovizionarea Ucrainei.

Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră ar putea modifica fluxurile comerciale de gaze naturale din Europa Centrală și de Est, odată cu începerea producției, programată pentru 2027. România ar urma să își dubleze producția internă și să devină un furnizor regional tot mai important, inclusiv pentru Ucraina, potrivit unei analize S&P Global Energy, citată de Reuters.

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Zăcământul, care conține aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale recuperabile, este unul dintre cele mai importante proiecte energetice aflate în dezvoltare în Uniunea Europeană.

Exploatarea este realizată în parteneriat de OMV Petrom, companie controlată majoritar de grupul austriac OMV, și Romgaz, companie deținută majoritar de statul român. O parte din gazele extrase va fi destinată consumului intern, în timp ce alte volume vor putea fi exportate către piețele europene.

Romgaz intenționează să utilizeze cantitățile care îi revin pentru alimentarea centralelor electrice pe gaze naturale și a unui producător de îngrășăminte din România.

La rândul său, OMV Petrom a încheiat contracte pe termen lung pentru livrări către Germania și Republica Moldova, iar alte state europene și-au manifestat interesul pentru gazele din Marea Neagră.

Neptun Deep ar putea reduce importurile de gaze lichefiate prin Grecia

Creșterea producției românești ar putea diminua necesitatea transportării unor cantități de gaz natural lichefiat (GNL) din terminalele grecești către Europa Centrală și de Est.

„Aprovizionarea suplimentară din România ar putea reduce necesitatea ca anumite volume de GNL să fie transportate spre nord prin Grecia și Coridorul Vertical, unde costurile cumulative de transport sunt ridicate”, a transmis S&P Global Energy pentru Reuters.

Coridorul Vertical de Gaz este o inițiativă europeană care urmărește transportul gazelor naturale, inclusiv al GNL importat din Statele Unite și din alte surse non-rusești, din Grecia către Bulgaria, România, Europa Centrală și Ucraina.

Infrastructura este concepută pentru diversificarea aprovizionării și reducerea dependenței de gazele rusești.

Potrivit evaluării S&P Global Energy, disponibilitatea unor volume suplimentare produse direct în România ar putea face mai puțin necesară utilizarea anumitor rute de import, în special acolo unde tarifele de transport cumulate sunt ridicate.

Această perspectivă nu presupune eliminarea importurilor de GNL prin Grecia, ci o posibilă reducere a cantităților care ar trebui transportate către nord.

Impactul proiectului Neptun Deep ar putea fi resimțit și în economia românească.

La începutul acestei săptămâni, Comisia Europeană a estimat că începerea producției de gaze din Marea Neagră va contribui la accelerarea creșterii economice a României în 2027 și la reducerea deficitului extern.

Prin creșterea producției și a capacității de export, România ar putea deveni un furnizor mai important pentru statele din regiune care caută alternative la gazele rusești.

Securitatea Neptun Deep, o preocupare pentru România și NATO

Dezvoltarea proiectului are loc într-un context de securitate complicat în Marea Neagră, unde războiul dintre Rusia și Ucraina a amplificat riscurile pentru navigație și infrastructura energetică.

Atacurile cu drone aeriene și navale, precum și incidentele în care au fost lovite nave comerciale, au determinat statele NATO riverane, inclusiv România și Bulgaria, să își intensifice măsurile de supraveghere și protecție.

În august, forțele armate române au intervenit de două ori pentru neutralizarea unor drone aflate în apropierea infrastructurii Neptun Deep. Primul incident a implicat drone aeriene, iar al doilea o dronă navală, potrivit informațiilor comunicate atunci de autoritățile române.

Președintele Nicușor Dan a atras atenția joi asupra pericolelor la care este expusă infrastructura critică din Marea Neagră.