Președintele Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș. Decizia se va anunţa luni

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa, în perioada 15-16 noiembrie 2026, la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, care se va desfăşura la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii fiind întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030. Decizia privind desemnarea noului Secretar general al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii de luni.

Sommetul Francofoniei se va desfășura la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, și va reuni șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări membre cu drepturi depline ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Administrația Prezidențială.

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Reuniunea se va desfășura sub tema „A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă”.

Dacian Cioloș candidează pentru mandatul 2027-2030

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030.

„Dacian Cioloş, fost prim-ministru al României şi fost comisar european, propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone. Este un proiect care ar permite ţării noastre să îşi întărească influenţa în spaţiul francofon, să îşi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în toate domeniile de interes. Candidatura lui Dacian Cioloş pentru una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca naţiune pregătită să-şi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale”, se menţionează în comunicat.

Francofonia poate deveni, astfel, un nou model de cooperare multilaterală, care răspunde provocărilor viitorului şi oferă multiple oportunităţi academice şi educaţionale, în special tinerilor, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Decizia privind desemnarea noului Secretar General al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii din 16 noiembrie.