12 oct. 2025, 18:47, Actualitate
România devine, în această toamnă, una dintre principalele zone de antrenament ale NATO în Europa de Est. Cinci mii de militari din 10 state NATO, inclusiv România, se pregătesc pentru un exercițiu de amploare care va începe simultan în 9 poligoane din țara noastră.

Detașarea Brigăzii 7 franceze în România, pentru exercițiul Dacian Fall, a fost planificată încă de acum doi ani. O parte dintre vehiculele militare au ajuns deja la Cincu, sediul Grupului de Luptă condus de Franța și unul dintre poligoanele în care va avea loc antrenamentul internațional.

1.000 din cei 2.400 de militari francezi au ajuns deja în România. Astfel de transporturi vor continua și în zilele următoare, transmite tvr.info.

„În total, sunt șapte zile pentru a ajunge prin Grecia, prin sud. Motivul pentru care durează atât de mult este că ne deplasăm într-un convoi militar, astfel încât beneficiem de sprijinul poliției militare din Bulgaria și România. Aceste convoaie trebuie să rămână împreună, așa că se deplasează cu o viteză puțin mai mică decât limita legală, ceea ce face ca transportul să dureze puțin mai mult”, a declarat Yann Schmidt, Comandant, Elementul Național de Sprijin al Franței în România.

Nicolas Vergos, Comandant, Grup de Sprijin Întrunit al Brigăzii Franceze: „Este prima dată când Franța detașează o întreagă brigadă în România. Iar cel mai important lucru este că, în primul rând, aceasta este o operațiune logistică”, a spus Nicolas Vergos, Comandant, Grup de Sprijin Întrunit al Brigăzii Franceze.

Exercițiul Dacian Fall începe pe 20 octombrie. Vor participa 5.000 de militari din 10 state NATO, care vor desfășura trageri și exerciții tactice în mai multe poligoane din România.

Foto: Profimedia

