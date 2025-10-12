Prima pagină » Actualitate » Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Operațiune de amploare în nouă poligoane din țara noastră / Provocarea supremă pentru România

Mara Răducanu
12 oct. 2025, 16:07, Actualitate
Transport masiv de tehnică militară pe DN1 A. Imaginile publicate de Gândul au fost filmate la Măneciu, în județul Prahova. Reamintim că cinci mii de militari din 10 state NATO, inclusiv România, se pregătesc pentru un exercițiu de amploare care va începe simultan în nouă poligoane din țara noastră, peste aproximativ o săptămână. În concret, exercițiul Dacian Fall începe pe 20 octombrie. Vor participa 5.000 de militari din 10 state NATO, care vor desfășura trageri și exerciții tactice în mai multe poligoane din România.

Franța dislocă pentru prima dată o întreagă brigadă în România, iar efortul logistic este unul pe măsură. A fost nevoie de trenuri, camioane și avioane pentru a aduce în mai multe zone din Brașov și Sibiu o parte dintre echipamente și militari.

Până acum, 1.000 din cei 2.400 de militari francezi au ajuns deja în România

Astfel de transporturi vor continua și în zilele următoare, potrivit informațiilor tvrinfo.ro. Detașarea Brigăzii 7 franceze în România, pentru exercițiul Dacian Fall, a fost planificată încă de acum doi ani.

Potrivit informațiilor citate, o parte dintre vehiculele militare au ajuns deja la Cincu, la sediul Grupului de Luptă condus de Franța și unul dintre poligoanele în care va avea loc antrenamentul internațional. Unele dintre acestea au fost transportate prin Grecia.

Aeronavele franceze, cu militari și echipamente, au aterizat la aeroportul din Ghimbav, cel mai apropiat de centrul exercițiului. Principala provocare pentru cei care coordonează exercițiul este logistica, mai exact transportul tehnicii militare și al tuturor resurselor necesare soldaților pe durata detașării.

Sursă foto: Exercițiul DACIAN FALL 2024 / Fotograf Alexandru Badea

