03 feb. 2026, 23:37, Actualitate
Daily Mail susține că designerul Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra de un ceas de lux în valoare de 2 milioane de lire sterline. Despre ce model ar fi vorba
Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu (59 de ani), designerul de modă al vedetelor de la Hollywood, care a lucrat pentru Vogue și Versace, ar fi fost jefuit în Berkeley Square joi, 29 ianuarie, la ora 23:50, fiindu-i furat un ceas Richard Mille, un exemplar extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline (peste 2.300.000 euro), potrivit Daily Mail..

Un suspect ar fi fost deja reținut, în acest caz.

Este vorba de Younes Djoudim, în vârstă de 33 de ani, din Slough, Berkshire, a fost acuzat de furt și a fost arestat preventiv, sâmbătă, la Tribunalul Magistraturii din Westminster.

„Joi, 29 ianuarie, la ora 00:14, ofițerii au răspuns la apeluri care semnalau un jaf în Berkeley Square, Mayfair. Ofițerii s-au deplasat la fața locului și au vorbit cu victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Mai târziu în aceeași zi, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf. Sâmbătă, 31 ianuarie, Younes Djoudi, 33 de ani (27.07.1992), din High Street, Slough, a fost ulterior acuzat de jaf. El a comparut în fața Tribunalului Magistraturii din Westminster în aceeași zi și a fost arestat preventiv. Următoarea înfățișare a lui Djoudi în fața instanței este programată pentru vineri, 27 februarie, la Tribunalul Coroanei din Southwark”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane.

Ceasurile Richard Mille sunt celebre în lumea vedetelor

Ceasul Richard Mille furat de la Botezatu ar face parte din seria Sapphire, susține Daily Mail, considerată una dintre cele mai rare colecții de ceasuri din lume. Aceste ceasuri de lux superbe frumoase sunt toate sculptate din blocuri de cristal de safir și există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 și RM 52-05.

Aceste ceasuri sunt foarte căutate în lumea vedetelor. De exemplu, legenda tenisului Rafael Nadal deține un model, la fel și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc. Jay Z are, de asemenea, un Richard Mille RM 056 Blueprint, în valoare de 2 milioane de lire sterline, o versiune prototip.

Cătălin Botezatu, un designer de succes

Botezatu și-a fondat propria marcă de modă – casa de modă Delphi – în anii 1990, deschizând primul său butic în România, țara sa natală. A avansat rapid în carieră, ajungând să studieze și să lucreze cu legenda modei italiene, Gianni Versace, scrie Mediafax.

Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la Asia Express 2025

Cătălin Botezatu

În prezent, Botezatu lucrează cu clienți importanți din lumea showbiz-ului, printre care se numără cântăreața și actrița americană Vanessa Williams.

Pe lângă catalogul său de îmbrăcăminte, el creează și parfumuri și bijuterii. În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o ședință foto de modă în perimetrul unor situri antice.

