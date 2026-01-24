Cătălin Botezatu, despre ochelarii de soare purtați de Emmanuel Macron la Davos: „A transmis autoritate, control și o doză calculată de nonșalanță”

Designerul Cătălin Botezatu a analizat look-ul inedit al președintelui francez Emmanuel Macron, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Mai exact, acei ochelari de soare, purtați la interior, care au cucerit internetul. Multora le-a amintit de șarmantul aviator din filmul „Top Gun”, interpretat de actorul Tom Cruise.

„Apariția lui Emmanuel Macron la Forumul Economic Mondial de la Davos nu a trecut neobservată. Modelul ales de președintele Franței aparține casei Maison Henry Jullien, un brand de lux cu istorie de peste un secol, sinonim cu rafinamentul discret și execuția artizanală. Concret, vorbim despre un model aviator metalic, cu finisaj palladium și lentile fumurii. Modelul cu pricina este Pacific S 01. De ce a purtat Macron ochelari de soare la interior? Explicația oficială a fost una medicală. Macron a avut o problemă temporară la un ochi, iar lentilele închise au fost o formă de protecție. Însă, dincolo de motiv, efectul de imagine a fost incontestabil.

Look-ul a transmis autoritate, control și o doză calculată de nonșalanță. Macron are o fizionomie echilibrată, cu maxilar bine definit și trăsături clare. Forma aviatorilor temperează rigiditatea feței și adaugă o notă de masculinitate clasică. În plus, metalul subțire nu încarcă vizual, iar lentila fumurie păstrează contactul uman. Este o alegere inteligentă, nu una ostentativă. Cu alte cuvinte, nu e vorba de modă stridentă, ci de un accesoriu ales matematic. Ochelarii purtați de Macron sunt excelenți, din punct de vedere estetic, dar nu sunt universali. Se potrivesc fețelor ovale sau ușor alungite. Pe un chip rotund sau foarte mic pot domina și crea un efect disproporționat.

Purtarea lor la interior este acceptabilă doar în contexte speciale sau medicale. Altfel, pot crea o barieră în comunicare. Ramele sunt produse în Franța, în regiunea Jura, folosind tehnici tradiționale, unele piese având chiar straturi de aur double. Nu este un brand „de trend”, ci unul de patrimoniu. Ochelarii lui Emmanuel Macron, de la Davos, nu au fost un moft și nici o aroganță stilistică. Au fost o combinație reușită între context, fizionomie, brand și mesaj. Da, se pot purta și la interior, dar nu oricum și nu de oricine. Pe Macron îl avantajează. Pe alții s-ar putea să-i trădeze. Morala? Stilul adevărat nu ține de preț, ci de potrivire. Iar, uneori, o pereche de ochelari spune mai mult decât o mie de cuvinte”, a spus Botezatu, exclusiv pentru Click.