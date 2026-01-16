Țara pe care Cătălin Botezatu a vizitat-o de peste 30 de ori. ”Mi-am dorit să merg atunci când am început și am putut să călătoresc”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a mers de peste 30 de ori în Egipt. Acesta a explicat de ce îi place atât de mult să călătorească în această țară.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. Cătălin Botezatu are două ateliere de creație și trei fabrici în România.

Mare amatori de călătorii și vacanțe în destinații care mai de care mai spectaculoase, Cătălin Botezatu a dezvăluit că există o țară pe care a vizitat-o de peste 30 de ori. Este vorba de Egipt, unde a petrecut recent o vacanță de două săptămâni.

Țara pe care Cătălin Botezatu a vizitat-o de peste 30 de ori. ”Visul mi s-a împlinit prima dată, cu niște aprobări ultra speciale, am mers cu o echipă de 40 de manechini”

”Egiptul pentru mine înseamnă cea mai frumoasă țară și pentru că poate nu va vine să credeți, am fost de peste 30 de ori acolo, de-a lungul timpului. De ce am ales din nou Egiptul acum? Poate pentru că atunci când eram foarte-foarte mic citeam foarte mult datorită mamei mele și eram fascinat de istoria Egiptului Antic. Cel mai tare acolo mi-am dorit să merg atunci când am început și am putut să călătoresc.

Visul mi s-a împlinit prima dată, cu niște aprobări ultra speciale, am mers cu o echipă de 40 de manechini, celebri la vremea aceea, și am fost primul creator de modă care a avut permisiunea, să facă o prezentare de modă la templul Karnak, celebrul templu Luxor.

Atunci am avut ocazia să le și vizitez și să fac și poze la Sfinx și Piramide, visul meu a fost cu o țintă dublă atunci, am văzut și Egiptul și am făcut și prezentarea de modă, a fost ceva superb, am avut aprobare de la poliție și autorități”, a explicat Cătălin Botezatu, pentru click.ro, de ce este atât de atras de Egipt.

”Ori de câte ori merg în Egipt descopăr lucruri noi, temple noi ale civilizației egiptene. (…) M-aș întorce mâine din nou dacă aș avea timp. Misterul Egiptului, ce se întâmplă acolo, locurile pe care le văd și confortul mă fac să mă simt în siguranță, și mă duc mereu acolo”, a mai spus acesta.