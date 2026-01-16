Prima pagină » Actualitate » Țara pe care Cătălin Botezatu a vizitat-o de peste 30 de ori. ”Mi-am dorit să merg atunci când am început și am putut să călătoresc”

Țara pe care Cătălin Botezatu a vizitat-o de peste 30 de ori. ”Mi-am dorit să merg atunci când am început și am putut să călătoresc”

16 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Țara pe care Cătălin Botezatu a vizitat-o de peste 30 de ori. ”Mi-am dorit să merg atunci când am început și am putut să călătoresc”
Galerie Foto 12
Țara pe care Cătălin Botezatu a viitat-o de peste 30 de ori

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a mers de peste 30 de ori în Egipt. Acesta a explicat de ce îi place atât de mult să călătorească în această țară.

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. Cătălin Botezatu are două ateliere de creație și trei fabrici în România.

Mare amatori de călătorii și vacanțe în destinații care mai de care mai spectaculoase, Cătălin Botezatu a dezvăluit că există o țară pe care a vizitat-o de peste 30 de ori. Este vorba de Egipt, unde a petrecut recent o vacanță de două săptămâni.

Țara pe care Cătălin Botezatu a vizitat-o de peste 30 de ori. ”Visul mi s-a împlinit prima dată, cu niște aprobări ultra speciale, am mers cu o echipă de 40 de manechini”

”Egiptul pentru mine înseamnă cea mai frumoasă țară și pentru că poate nu va vine să credeți, am fost de peste 30 de ori acolo, de-a lungul timpului. De ce am ales din nou Egiptul acum? Poate pentru că atunci când eram foarte-foarte mic citeam foarte mult datorită mamei mele și eram fascinat de istoria Egiptului Antic. Cel mai tare acolo mi-am dorit să merg atunci când am început și am putut să călătoresc.

Visul mi s-a împlinit prima dată, cu niște aprobări ultra speciale, am mers cu o echipă de 40 de manechini, celebri la vremea aceea, și am fost primul creator de modă care a avut permisiunea, să facă o prezentare de modă la templul Karnak, celebrul templu Luxor.

Atunci am avut ocazia să le și vizitez și să fac și poze la Sfinx și Piramide, visul meu a fost cu o țintă dublă atunci, am văzut și Egiptul și am făcut și prezentarea de modă, a fost ceva superb, am avut aprobare de la poliție și autorități”, a explicat Cătălin Botezatu, pentru click.ro, de ce este atât de atras de Egipt.

”Ori de câte ori merg în Egipt descopăr lucruri noi, temple noi ale civilizației egiptene. (…) M-aș întorce mâine din nou dacă aș avea timp. Misterul Egiptului, ce se întâmplă acolo, locurile pe care le văd și confortul mă fac să mă simt în siguranță, și mă duc mereu acolo”, a mai spus acesta.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
14:39
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
CONTROVERSĂ CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”
14:17
CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”
ECONOMIE Legumele din solarii, afectate de ger. Fermierii anticipează că prețurile vor exploda
13:51
Legumele din solarii, afectate de ger. Fermierii anticipează că prețurile vor exploda
MUNCĂ Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri
13:40
Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri
ACTUALITATE Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor”
13:27
Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Prima vizită în service contează: ce beneficii ai dacă ajungi pentru prima dată
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
De ce ne este atât de greu să nu facem nimic?
CONTROVERSĂ Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
14:27
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
FLASH NEWS Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
14:22
Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
REACȚIE „Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda
13:43
„Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda
FLASH NEWS Sabotori ruși descoperiți în Lituania. Ar fi avut și ținte în România
13:35
Sabotori ruși descoperiți în Lituania. Ar fi avut și ținte în România
FLASH NEWS Un român a fost arestat de agenții ICE la Boston. Ce acuzații îi aduc oficialii americani. Minneapolis devine o „zonă de război“
13:20
Un român a fost arestat de agenții ICE la Boston. Ce acuzații îi aduc oficialii americani. Minneapolis devine o „zonă de război“
CONTROVERSĂ Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump
13:18
Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe