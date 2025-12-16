Cătălin Botezatu, despre relații. ”Aș fi ipocrit să spun că nu m-a atras ambalajul”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a vorbit despre relații. ”Aș fi ipocrit să spun că nu m-a atras ambalajul”, a afirmat acesta.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și ca om de afaceri.

De-a lungul anilor, designerul a avut numeroase relații cu femei celebre. Una dintre poveștile sale de dragoste a fost cu Vanda Vlasov. Despre această iubire, dar și despre ce îl atrage la o femeie a făcut declarații designerul pentru revista Viva.

Cătălin Botezatu, despre relații. ”Dacă nu ai frecvența și chimia cu o persoană, nu ai ce să vorbești cu ea, e nașpa”

”Vanda Vlasov e un avocat foarte bun, o femeie bătăioasă, ambițioasă, de neoprit… Am iubit-o mult de tot, a fost acea relație cu suișuri și coborâșuri, cu adrenalina la maxim. (…) Toate relațiile mele adevărate au fost deosebite și cu toate femeile importante din viața mea am rămas prieten”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

”Da, aș fi ipocrit să spun că nu m-a atras ambalajul. Dar astfel de relații nu durează pentru că, dacă nu ai frecvența și chimia cu o persoană, nu ai ce să vorbești cu ea, e nașpa. Mie îmi plac oamenii care să mă țină în vervă, să îmi țină adrenalina la cote maxime. Sunt Săgetător, îmi place să călătoresc, să le fiu ghid femeilor din viața mea, să le împărtășesc din cultura mea generală, din istorie, din geografie, din toate cunoștințele mele. Dacă văd că nu sunt atente, că nu le place și ar vrea să meargă în schimb la un mall, din start au pierdut tot în fața mea. Dar încerc să înțeleg și generația asta a like-urilor și a rețelelor de socializare”, a mai spus acesta.