Dan Bittman în lacrimi. Nu s-a mai putut abține la primul concert Holograf de după moartea lui Mugurel Vrabete

15 mart. 2026, 15:45, Actualitate
Trupa Holograf a urcat pe scenă la puțin timp după ce l-au condus pe ultimul drum pe Mugurel Vrabete, care a încetat din viață miercuri, la vârsta de 70 de ani. Dan Bittman a fost copleșit de emoții și nu și-a putut stăpâni lacrimile.

În timp ce cânta piesa „Vine o zi”, solistul trupei nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi. Bittman a reușit cu greu să ducă la capăt melodia, fiind vizibil afectat de pierderea celui care i-a fost nu doar coleg, ci și cel mai bun prieten.

Publicul a răspuns cu aplauze îndelungate, transformând scena într-un loc al solidarității și al amintirilor.

O boală cruntă l-a răpus pe Mugurel Vrabete

@geaninaoul Uneori un concert nu e doar muzică. Aseară, la Holograf, lacrimile lui Dan Bittman și „Vine o zi" au spus mai mult decât orice cuvinte.Și am plâns împreună cu toată sala…💔#fyp #fy #concert #holograf #arad


Basistul, prezent în trupă încă din anii ’80, a fost unul dintre oamenii care au construit identitatea formației.

De-a lungul anilor, el a fost implicat în numeroase concerte, turnee și înregistrări care au contribuit la istoria trupei. Holograf s-a afirmat încă din anii ’80 ca una dintre cele mai importante formații rock din România, lansând piese devenite clasice și câștigând un public numeros.

În cariera sa, Iulian Vrabete a colaborat cu mulți artiști și a luat parte la proiecte muzicale relevante, fiind apreciat pentru stilul său de interpretare și pentru aportul adus scenei rock românești.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau.

