21 nov. 2025, 12:01, Actualitate
Dan Negru, apel la empatie după ce medicul Flavia Groșan a decedat: „Oameni care se cred educați au aplaudat moartea unui om”
Recent, Dan Negru a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care și-a exprimat dezacordul față de persoanele care au criticat-o pe Flavia Groșan de-a lungul timpului. Medicul câștigase popularitate în perioada pandemiei de Covid, atunci când a lansat mai multe teorii conspiraționiste despre vaccinul anti-Covid și virusul SARS-CoV-2.

Dan Negru i-a criticat pe cei care s-au bucurat atunci când au aflat vestea morții medicului Flavia Groșan. Medicul pneumolog a scandalizat multe persoane cu teoriile sale privind infestarea cu Covid, fapt pentru care moartea ei a fost tratată cu indiferență de un grup mare de persoane.

Dan Negru, revoltat de persoanele care au criticat-o pe Flavia Groșan

El consideră că medicului i-a fost încălcat dreptul la libera exprimare atunci când, aflată în suferință, oamenii au început să o batjocorească pentru ideile exprimate în perioada pandemiei.

„Am văzut zilele astea oameni care se cred educați, toleranți, open-mind, dar care au aplaudat moartea unui om doar pentru că a avut alte păreri decât ei.

N-am cunoscut-o pe doctorița care a murit zilele trecute. Înțeleg că a avut opinii controversate în vremea pandemiei. Habar n-am.

Dar libertatea de exprimare nu înseamnă să batjocorești un om în suferință. Cei care strigă că vor toleranță sunt primii care o calcă în picioare! Cei cu «fără ură» sunt primii care dau cu pumnul. Încercând să pară moraliști intelectuali sunt ,de fapt, cei mai cruzi dintre noi”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

La finalul postării sale, Dan Negru a făcut o comparație între lipsa de empatie și deficitul bugetar. Prezentatorul TV a subliniat că ceea ce ar trebui să îi îngrijoreze și să îi pună pe oameni pe gânduri este lipsa umanității, nu lipsa banilor de la bugetul de stat, un subiect care este intens discutat în aceste luni.

„Lipsa de omenie e adevărata decădere, nu pensiile speciale și nici impozitele mărite. Deficitul de empatie e mai periculos decât deficitul bugetar. Într-o zi ca asta, de noiembrie, a murit Lev Tolstoi, iar vorba lui ni se potrivește azi perfect: «Dacă simți durere, ești viu. Dacă simți durerea altuia, ești om» – Tolstoi”, a încheiat vedeta de televiziune postarea.

