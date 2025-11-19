A murit medicul Flavia Groșan. Care a fost cauza decesului

Medicul pneumolog Flavia Groșan a murit miercuri, 19 noiembrie, la spitalul din Oradea, unde era internată în stare gravă. Aceasta suferea de o formă avansată de cancer.

Medicul Flavia Groșan a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor.

În urmă cu o săptămână, aceasta fusese transferată de la secția de Anestezie Terapie Intensivă în cea de Pneumologie. Cu toate că nu mai era asistată respirator, starea ei a fost în continuare foarte gravă, în comă de gradul 4.

Flavia Groșan a devenit cunoscută în pandemie pentru declarațiile sale controversate, referitoare la virusul Covid-19.

Amintim că, Flavia Groșan a ajuns la spital pe 17 octombrie, după ce a fost descoperită în stop cardiac în propria locuință. A fost resuscitată cu dificultate și transportată de urgență la spital, acolo unde medicii au constatat prezența unor pleurezii masive, acumulări de lichid care compromiteau sever funcția pulmonară.

