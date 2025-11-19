Prima pagină » Actualitate » Ultimul mesaj al medicului Flavia Groșan, înainte să moară: „Mi-am dat seama la ce riscuri m-am supus la tratamentul Covidului”

Ruxandra Radulescu
19 nov. 2025, 14:23, Actualitate
Flavia Groșan, controversatul medic pneumolog, a murit miercuri dimineață, pe 19 noiembrie, la spitalul de Urgență Oradea, unde era internată de o lună în comă profundă. Aceasta suferea de o formă avansată de cancer la plămâni, o boală necruțătoare, care îi măcina organismul, așa cum a mărturisit și în ultimul mesaj postat pe social-media. 

Flavia Groșan a devenit cunoscută în perioada pandemiei, când a susținut că ar fi inventat o schemă proprie de tratament împotriva virusului Covid-19 și că ar fi vindecat peste 1.000 de pacienți.

În noaptea de 16 spre 17 octombrie, Flavia Groșan a fost internată în comă de gradul patru la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Urgență Oradea, după ce refuzase tratamentul pentru cancerul pulmonar de care suferea.

Flavia Groșan susținea că suferă de „pneumonie”

Cu doar câteva zile înainte, mai exact la data de 12 octombrie, doctorița a publicat ultima postare în care a mărturisit că încă se confruntă cu simptomele unei „pneumonii”. Medicul a menționat că și-a dat seama la ce „riscuri” s-a supus, în ceea ce privește tratamentul pentru Covid-19, pe care și-l administrase singură, în perioada pandemiei.

„Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute. Eu ca pneumolog, încerc. Dar dumneavoastră n-o să puteți fără un medic în apropiere.
Zilele astea mi-am dat seama la ce riscuri m am supus la tratamentul covidului. Important este ca cei mai mulți dintre noi trăim. Imensă satisfacție. Deși unii încă îmi caută morții….
Cu drag, aceeași Flavia”, a scris în ultima postare de pe pagina de Facebook.

