Ultimul mesaj al medicului Flavia Groșan, înainte să moară: „Mi-am dat seama la ce riscuri m-am supus la tratamentul Covidului”

Flavia Groșan, controversatul medic pneumolog, a murit miercuri dimineață, pe 19 noiembrie, la spitalul de Urgență Oradea, unde era internată de o lună în comă profundă. Aceasta suferea de o formă avansată de cancer la plămâni, o boală necruțătoare, care îi măcina organismul, așa cum a mărturisit și în ultimul mesaj postat pe social-media.
Flavia Groșan a devenit cunoscută în perioada pandemiei, când a susținut că ar fi inventat o schemă proprie de tratament împotriva virusului Covid-19 și că ar fi vindecat peste 1.000 de pacienți.
În noaptea de 16 spre 17 octombrie, Flavia Groșan a fost internată în comă de gradul patru la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Urgență Oradea, după ce refuzase tratamentul pentru cancerul pulmonar de care suferea.
Cu doar câteva zile înainte, mai exact la data de 12 octombrie, doctorița a publicat ultima postare în care a mărturisit că încă se confruntă cu simptomele unei „pneumonii”. Medicul a menționat că și-a dat seama la ce „riscuri” s-a supus, în ceea ce privește tratamentul pentru Covid-19, pe care și-l administrase singură, în perioada pandemiei.
„Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute. Eu ca pneumolog, încerc. Dar dumneavoastră n-o să puteți fără un medic în apropiere.
Zilele astea mi-am dat seama la ce riscuri m am supus la tratamentul covidului. Important este ca cei mai mulți dintre noi trăim. Imensă satisfacție. Deși unii încă îmi caută morții….
Cu drag, aceeași Flavia”, a scris în ultima postare de pe pagina de Facebook.
