Dan Negru, despre românul UITAT care a schimbat istoria Americii: Legătura dintre George POMUȚ și Alaska.

16 aug. 2025, 15:43, Actualitate
Dan Negru a readus în atenția publică numele generalului George Pomuț, românul care a intermediat vânzarea Alaskăi de la ruși către americani. Prezentatorul TV a făcut comentariul în contextul întâlnirii istorice dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska.

Legătura dintre Alaska și România

Summit-ul recent din Alaska, unde Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit despre încheierea războiului din Ucraina, ne readuce aminte de povestea lui George Pomuț.

În 1867, românul a avut un rol vital în tranzacția prin care Imperiul Rus a vândut Alaska Statelor Unite ale Americii, scrie b1tv.ro.

La acea vreme, George Pomuț era consul al Americii la Sankt Petersburg și a condus negocierile care au schimbat harta lumii!

Dan Negru: „De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”

Dan Negru a comentat pe Facebook cu privire la generalul George Pomuț.

„Toți vorbesc despre Alaska. Dar nimeni nu mai știe că un român a contribuit decisiv la vânzarea statului Alaska, de la ruși la americani. (…) De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”, a spus Dan Negru, pe Facebook.

Omul de televiziune a reamintit biografia de film a lui Pomuț, care s-a născut la Gyula, într-o familie de români, a studiat la academii militare din Viena și Franța, apoi s-a mutat în SUA, unde a devenit general în Războiul Civil și ulterior diplomat de carieră.

George Pomuț, evocat de Clinton

Dan Negru a precizat că, în 1997, însuși președintele american Bill Clinton a vorbit despre George Pomuț în discursul său de la București, lăudându-i contribuția la istoria Americii contemporane.

„În 1867, generalul ăsta cu origini românești, George Pomuț, prezidează negocierile vânzării teritoriului Alaska, de la ruși la americani. (…) Știți cine l-a pomenit ultima dată? Clinton. Bill Clinton, președintele Americii care-n ’97, când a venit în România, a spus că românul George Pomuț e unul din cei care a făurit America de azi.” , a mai spus prezentatorul TV.

Alaska, vândută pentru 7,2 milioane de dolari

Iată cum îl evocă Wikipedia pe George Pomuț: „Fost colonel în armata SUA, consilier la Ambasada SUA din Petersburg, a devenit eroul vremurilor în America, după ce a reușit să rezolve o problemă spinoasă care afecta relațiile dintre SUA și Rusia: disputa pe Alaska. Pe atunci, aceasta era una dintre cele mai sărace gubernii rusești, iar administrația țaristă a acceptat să o vândă Statelor Unite pentru modesta sumă de 7,2 milioane de dolari. Prețul mic i se datorează lui Pomutz, care a condus negocierile și a participat la încheierea și semnarea tratatului americano-rus. A fost ridicat la rangul de general.”

Sursa foto: Captură YouTube / Facebook

